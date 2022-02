Steve Hackett a luglio in Italia per cinque imperdibili live

Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato che Hackett è entusiasta di portare anche in Italia, per cinque imperdibili concerti a luglio 2022.

Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour fece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese: 25 luglio Firenze (Piazza Santissima Annunziata); 26 luglio Udine (Piazza Castello); 28 luglio Porto Recanati (Arena Beniamino Gigli); 30 luglio Roma (Auditorium Parco della Musica); 1 agosto Taormina (Teatro Antico).

I biglietti sono in prevendita sul Circuito Ticketone da oggi, 8 febbraio.

Seconds Out è stato uno dei più grandi successi dei Genesis, tratto da registrazioni del tour del 1977 e con l’aggiunta del brano The Cinema Show (dal tour del ’76), con Steve alla chitarra accanto a Mike Rutherford, Tony Banks e Phil Collins che prese il ruolo di vocalist al posto di Peter Gabriel. Lo spettacolo include brani da ognuno dei sei album in studio di Hackett durante il periodo dei Genesis e segna il suo ultimo lavoro con la band, che lasciò subito dopo per intraprendere la sua carriera da solista. Oltre a Seconds Out, Steve eseguirà anche parte del suo acclamato repertorio da solista. C’è da attendersi forti emozioni per queste cinque serate dal vivo che riporteranno la magia della grande musica nelle nostre vite.

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

INFO TOUR ITALIANO

www.hackettsongs.com

www.musicalbox2-0promotion.it

www.ventidieci.it

STEVE HACKETT WORLD TOUR 2022 “SECONDS OUT + MORE”

LUNEDì 25 LUGLIO – FIRENZE

@PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA

https://www.ticketone.it/event/steve-hackett-genesis-revisited-piazza-ss-annunziata-14854423/

MARTEDì 26 LUGLIO – UDINE

@PIAZZA CASTELLO

https://www.ticketone.it/event/steve-hackett-udine-14864146/

GIOVEDì 28 LUGLIO – PORTO RECANATI

@ARENA BENIAMINO GIGLI, Piazza Brancondi, 1/15

https://www.ticketone.it/event/steve-hackett-genesis-revisited-arena-beniamino-gigli-14849368/

SABATO 30 LUGLIO – ROMA

@AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, Viale Pietro de Coubertin, 30

https://www.ticketone.it/event/steve-hackett-genesis-revisited-auditorium-parco-della-musica-14851430/

LUNEDì 1 AGOSTO – TAORMINA

@TEATRO ANTICO, Via del Teatro Greco, 1

https://www.ticketone.it/event/steve-hackett-genesis-revisited-teatro-antico-di-taormina-14840423/