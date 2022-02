”Apologia di Socrate” – di Christian Poggioni

Apologia di Socrate

Platone

Regia, traduzione e interpretazione di Christian Poggioni Musiche di Irina Solinas

5 febbraio 2022, ore 20:30

Teatro Pime

Via Mosè Bianchi 94, 20149 Milano

La nostra Atene ha oggi un suo Socrate da ascoltare? È questa solo una delle tante domande che Apologia di Socrate ci pone oggi non meno che nell’aria corrotta dell’Atene del IV secolo a.C. Politica, giustizia e ingiustizia, verità sono temi protagonisti di questo dialogo platonico tanto quanto della nostra epoca.

L’evento cui si riferisce l’Apologia è l’autodifesa che Socrate pronunciò davanti ai giudici di Atene nel 399 a.C. di cui Platone fu testimone oculare. Socrate, vittima di una congiura politica, è accusato di empietà e di corrompere i giovani. Per questo è condannato a morte, ma al termine del processo porge ai propri accusatori un ultimo, fondamentale messaggio: “Se credete, col condannare a morte uomini, di impedire a qualcuno di rimproverarvi perché non vivete in modo retto, voi non pensate bene; a un uomo giusto, infatti, non può capitare nessun male, né in vita né in morte.”

È questo di Platone il dialogo politico per eccellenza, che vede di fronte un uomo e la sua comunità nel drammatico confronto sul senso di vivere personale e politico: il dialogo avviene tra Socrate, i suoi accusatori e i 500 giudici della polis, che prendono vita simbolicamente grazie alla presenza del pubblico stesso, con cui viene creato dall’attore un contrasto drammatico fatto di domande e provocazioni che risuonano ancora oggi attuali.

L’Apologia, i cui toni drammatici sono costantemente stemperati dall’inesauribile ironia del filosofo ateniese, ripropone al pubblico contemporaneo lo stile della dialettica socratica, strumento indispensabile per la ricerca della conoscenza e la definizione dei valori.

Lo spazio acustico che ospita il discorso socratico è affidato ad un quartetto di violoncelli, la cui partitura sarà presentata riprodotta e in altri momenti suonata dal vivo dalla stessa compositrice, Irina Solinas. L’opera originale, nata dalla collaborazione con il violoncellista Giovanni Sollima, si compone di tre tempi: Think – Question – Change

INFO

Per informazioni e prenotazioni: direzione@kerkis.net

+39 3515142448

Per acquisto dei biglietti: https://www.raklet.com/kerkis/Events

Per partecipare, il pubblico è invitato ad associarsi a Kerkís tramite la piattaforma Raklet al seguente link: https://www.raklet.com/kerkis/Apply