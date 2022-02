Festeggiare ad arte San Valentino

Innamorati alla luce di Psiche

Per celebrare questa tenera ricorrenza, il Museo Gypsotheca Antonio Canova a Possagno (Tv) riserva un evento speciale per tutti gli innamorati. Una magica serata all’insegna dell’arte.

L’iniziativa culturale organizzata da Fondazione Canova onlus riprende una formula diffusa nei musei del ‘700-‘800: durante la serata verrà proposta una visita guidata alla luce delle lanterne in Gypsotheca e all’inizio è prevista una cena romantica.

Per costi e prenotazioni: eventi@museocanova.it.

(obbligatorio il Super Green Pass per partecipare alla serata).

Acquista il biglietto: https://shop.museocanova.it/products/innamorati-alla-luce-di-psiche.

Phryné

Con un regalo diverso: l’ultima uscita cd con libro “Phryné” di Camille Saint-Saëns, un campione della musica romantica per creare una calda e felice atmosfera per le vostre serate, lo si può trovare in anteprima al Palazzetto Bru Zane di Venezia – Centre de musique romantique française che ha per missione la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese (1780-1920).

Il Palazzetto Bru Zane, un gioiellino dell’architettura della fine del Seicento è aperto per le visite su prenotazione ogni giovedì.

https://bru-zane.com/scopri/visite-guidate/.

“Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart”

In mostra , a Padova, al Centro Culturale San Gaetano,“Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart” è volta a far conoscere il punto di partenza dell’arte in Europa a inizio Ottocento, il romanticismo. Sei sezioni tematiche, cronologicamente distese lungo i decenni, che consentiranno al visitatore di “appropriarsi” dell’arte svizzera e tedesca dell’Ottocento.

Per info e prenotazioni www.lineadombra.it

Urbs Picta

Ancora a Padova, la Urbs Picta con la sua spettacolare testimonianza di affreschi che ha portato la città nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Impossibile non emozionarsi all’interno della Cappella degli Scrovegni ammirando il primo bacio della storia dell’arte, quello tenero e pensiamo anche romantico tra Gioachino e Anna dipinto da Giotto. Indimenticabile!

Amore e Psiche

E ancora un appuntamento che ricorda a tutti gli innamorati che niente e nessuno può fermare l’Amore, nemmeno gli dei e nemmeno una “suocera” che non vuol proprio saperne della nuora troppo bella. È la vicenda di Amore e Psiche, magistralmente scolpita da Antonio Canova. Il gesso del celebre gruppo scultoreo sarà al Museo Bailo di Treviso proprio per San Valentino (il 13 e 14 febbraio). Occasione per un bacio come i tanti che appassionatamente si scambiarono i due e per farsi un selfie con loro. E giurarsi, ovviamente, amore eterno, quali che siano gli ostacoli.

In due per innamor[arti]

Lunedì 14 febbraio basta essere in due per entrare con un solo biglietto ai Musei Civici di Bassano del Grappa. Dalle ore 10.00 alle ore 20.00, presentandosi in coppia, sarà possibile visitare le collezioni permanenti del Museo Civico e di Palazzo Sturm e le mostre temporanee in corso – “Canova Ebe” e “Ruth Orkin. Leggenda della fotografia” – al prezzo di un solo ingresso. La prenotazione è obbligatoria!

I biglietti sono validi per la sola giornata del 14 febbraio e solo sul biglietto a tariffa intera.

Innamorati dell’arte o amanti della natura?

In Valle Camonica non c’è bisogno di scegliere: nel Parco nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (Capo di Ponte, attenzione, chiuso il lunedì) natura e cultura celebrano la loro unione. In un ambiente naturale dominato da castagni, abeti, betulle e carpini, è possibile ammirare le incisioni rupestri disseminate su ben 104 rocce, testimoni di un fenomeno che si è sviluppato in Valle Camonica dal Paleolitico fino in età moderna.

le Grotte di Catullo

Ultimo, ma non per originalità, è l’appuntamento proposto dalla Direzione Regionale Musei della Lombardia in un posto unico al mondo per suggestione e storia, le Grotte di Catullo a Sirmione. Qui ad attendere gli innamorati sono i possenti resti della villa romana, l’uliveto secolare e la famosa spiaggia Giamaica da osservare dall’alto, dorata sull’azzurro delle acque del Garda. Il pensiero andrà a Lesbia, donna dai trecento amanti, antitesi del modello di virtù femminile, cantata da Catullo che fu tra loro. Eppure per ciascuno Lesbia ebbe amore e attenzioni. Gli stessi sentimenti che è impossibile non avvertire passeggiando mano nella mano, a San Valentino, in questo luogo fatato.