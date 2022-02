“Attacchi di Swing” del duo Alessandro Mori e Corrado Caruana

“Attacchi di Swing”, spettacolo musicale per ridere e anche per ballare con il duo formato dai parmensi Alessandro Mori e Corrado Caruana in programma domenica 13 febbraio alle ore 21,30 al Renny Club di Firenze (via Baracca 1F). La Programmazione di Renny Club, centro culturale che con concerti e molteplici iniziative ne fanno un luogo familiare e contemporaneo allo stesso momento, questa settimana ci propone un live formato da un clarinettista votato alla comicità e un virtuoso della chitarra che scala la tastiera a velocità vertiginose, trascinando il pubblico in un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi della musica, attraverso il gioco e una serie di irresistibili gag comiche con continue sorprese. Musica e comicità sono gli ingredienti esplosivi di, spettacolo musicale per ridere e anche per ballare con il duo formato dai parmensi Alessandro Mori e Corrado Caruana in programma. La Programmazione di Renny Club, centro culturale che con concerti e molteplici iniziative ne fanno un luogo familiare e contemporaneo allo stesso momento, questa settimana ci propone un live formato da un clarinettista votato alla comicità e un virtuoso della chitarra che scala la tastiera a velocità vertiginose, trascinando il pubblico in un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi della musica, attraverso il gioco e una serie di irresistibili gag comiche con continue sorprese. Un salottino anni trenta, atmosfera soffusa, la gran soirée sta per cominciare: in scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l´eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto, artisticamente in sodalizio dal 2010. Un “duo swing `gypsy-jazz´ (il jazz dei gitani ndr) saltellante come una gara d’atletica e spumeggiante come il capodanno” come amano definirsi, che assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz dello swing europeo e del Valzer francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento di una creazione musicale estemporanea basata sull’improvvisazione tipica del genere e condita senza avidità da toni autoironici.

Il ritmo della serata conduce il pubblico tra ottima musica, brindisi, sorprendenti aneddoti sulla storia dello swing e dei brani presentati in un continuo crescendo umoristico surreale: il gioco delle parti tra l’istruito ma timido musicista che annuisce suo malgrado, e il vulcanico istrione, baffo alla francese, che intrattiene con i suoi aneddotimettendo alla prova il compagno, che con il suo bel sorriso discreto tenta di uscire ogni volta dall’impaccio. L’estrosità delle gag clownesche non si limita solo alla parola, ma esplode con una miriade di strumenti musicali, come sax tenore, fisarmonica, zampogna, tromba, 4 flauti contemporaneamente, dando un respiro al ritmo serrato dei brani.

Il genere gypsy-jazz (o swing manouche) inizialmente diffuso in Francia negli anni ’30 del Novecento per poi espandersi fino a essere definito anche ‘Jazz Europeo’, è suonato prevalentemente con strumenti a corda di cui il capostipite del genere fu il grande musicista zigano e francese d’adozione Django Reinhardt.

Maestro Alessandro Mori si è diplomato in clarinetto al conservatorio di Parma. Ha frequentato i corsi di perfezionamento di "Siena Jazz", "Roccella Jonica Jazz" e due anni dei civici corsi di Jazz di Milano. Diplomato fonico Europeo al Teatro Due di Parma, ha poi iniziato l'esperienze teatrali a livello professionali con il Teatro Telaio di Brescia, per proseguire poi con la compagnia di cui fa parte dal 2002: Teatro Necessario. Ha all'attivo questo coinvolgente spettacolo di comico-swing in duo con l'amico chitarrista Corrado Caruana: "Attacchi di Swing". Corrado Caruana Si avvicina allo strumento all'età di dieci anni grazie al padre e alla sua passione per la musica e la chitarra. Una volta appresi i primi rudimenti della disciplina inizia un breve ciclo di lezioni private per poi intraprendere l'arduo ma appagante percorso da autodidatta. Passa dal blues al hard rock con diverse band. Nel 2002 forma un duo con il chitarrista Alessandro Ricci il quale propone in primo luogo il country-jazz, il blues il jazz e gypsy-jazz . Questo progetto si affina e sviluppa con gli anni inglobando altri musicisti e formando così il prestigioso quartetto "Django's Fingers" che ormai echeggia nel contesto nazionale "gypsy-jazz"; vincitore del concorso nazionale "Barezzi Live" edizione 2007 che li porterà in seguito a collaborare con il maestro Alessandro Nidi, il basso lirico Michele Pertusi, Mascia Foschi e l'Orchestra Toscanini e altri musicisti del panorama nazionale jazz. In questo genere trova la sua vera vocazione; si specializza nella tecnica gypsy-jazz basata sugli arpeggi e sull'utilizzo del plettro, intraprendendo un' accurata ricerca delle sonorità tipiche del genere musicale creato dal chitarrista gitano Django Reinhardt e successivamente riproposte da chitarristi di spessore quali Biréli Lagrène, Stochelo Rosenberg e Angelo Debarre. Nel 2010 fonda insieme ad Alessandro Mori (Teatro Necessario) il duo "Attacchi di Swing"; spettacolo teatrale comico musicale.Nell'ottobre 2012 in occasione della rassegna "Barezzi Live" ha collaborato con Stochelo Rosenberg (Rosenberg trio), il più importante esponente contemporaneo della musica gypsy-jazz.



Ingresso riservato ai soci Renny Club Firenze / Tuballoswing / CSI-Centro Sportivo Italiano (tessera associativa annuale 10 euro), con ingresso a offerta libera suggerita minimo 5 euro per l’attività culturale.



