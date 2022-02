“Un Carnevale da eroi” al Centro Giovani Cristallo Young

Sarà una proposta articolata di arte, gioco e creatività per la settimana di chiusura delle scuole in occasione della festività del Carnevale, dal 28 febbraio al 4 marzo presso il Centro Giovani Cristallo Young , una settimana pensata per favorire il gioco e la spensieratezza nei bambini che si iscriveranno e per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. “Un Carnevale da eroi” , questo il tema scelto, prevede cinque giorni a teatro per i bambini dai 6 ai 10 anni con laboratori e intrattenimento a cura degli educatori del Centro di via Dalmazia 30 a Bolzano, Alessia Franzoi e Lucas Da Tos.

In occasione della settimana di chiusura delle scuole, dal 28 febbraio al 4 marzo, il Centro Giovani Cristallo Young apre invece le sue porte per accogliere un gruppo di bambini, minimo 6, massimo 12, con giochi e intrattenimento legati al mondo del teatro e dell’arte. Una proposta per i bambini delle scuole primarie, dai 6 ai 10 anni d’età. “Un Carnevale da eroi”, questo il titolo della settimana di giochi ed intrattenimento presso il Cristallo Young, osserverà questi orari: l’ingresso dei bambini sarà dalle 8 alle 8.15, l’uscita dalle 12.45 alle 13. Durante la mattinata creativa ci sarà spazio anche per un’ottima merenda. Il costo della settimana per i bambini presso il Centro Giovani Cristallo Young è di 70 euro (merende comprese). Per informazioni ed iscrizioni si può far riferimento alla mail del Centro Giovani cristalloyoung@teatrocristallo.it oppure si può telefonare allo 0471/202016.