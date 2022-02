Cometa Off, C’era una volta Karlsson

In occasione della domenica di carnevale, il 27 febbraio, torna in scena la famosa favola per bambini C’era una volta Karlsson, ispirata al testo della scrittrice svedese Astrid Lindgren. L’allestimento e la regia sono curati da Valeria Freiberg, che ha all’attivo molteplici adattamenti di pièce per ragazzi e bambini. Sul palco si esibiscono due degli attori della Compagnia Teatro A, Andrea Stefani e Tomas Acosta.

Karlsson abita a Stoccolma, in una casetta su un tetto. Ha un’elica sulla schiena e la capacità di volare in alto. Averlo per amico è una fortuna. È un giovane particolare. Ha un’anima vivace e sbarazzina. È timido e affettuoso, anche se – come tanti bimbi – fa molti capricci. È impossibile non volergli bene.

A corredo della rappresentazione ci sono musiche ed atmosfere fiabesche in cui i bimbi possono immergersi, come in una pioggia di coriandoli colorati.

Lindgren ha scritto indimenticabili capolavori tra cui Pippi Calzelunghe, Vacanza all’isola dei gabbiani, I fratelli Cuordileone, Mio piccolo mio. I suoi libri sono stati tradotti in settanta lingue, facendo sognare i bimbi di tutto il mondo.

TEATRO COMETA OFF

VIA LUCA DELLA ROBBIA, 47 ROMA

Informazioni su www.compagniateatroa.it

e-mail info.ariadneteatroa@gmail.com

WhatsApp: 3714125639

costo biglietto 10€

(per chi si prenota entro il 20 febbraio biglietto prezzo ridotto 8€)

C’ERA UNA VOLTA KARLSSON

da Astrid Lindgren

Idea, adattamento scenico e regia

Valeria Freiberg

con Andrea Stefani e Tomas Acosta

TEATRO COMETA OFF

27 FEBBRAIO ore 11