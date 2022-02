Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Gergiev e Trifonov, concerto annullato

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

VALERY GERGIEV E DANIIL TRIFONOV

ORCHESTRA DEL TEATRO MARIINSKY

In seguito al riscontro della positività al Covid-19 del Maestro Valery Gergiev e del Maestro Daniil Trifonov, il concerto con l’Orchestra del Teatro Mariinsky in programma in sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica domani, sabato 12 febbraio alle ore 20.30, è stato annullato. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia augura ai due artisti una pronta guarigione.

Per la stessa ragione è annullato anche il concerto da camera di lunedì 14 febbraio ore 20.30 che prevedeva la partecipazione dei pianisti Daniil Trifonov e Sergei Babayan.

****

La programmazione riprenderà regolarmente con il concerto di Myung-Whun Chung e Leonidas Kavakos in programma il 17, 18 e 19 febbraio.

RIMBORSI

Chi ha acquistato i biglietti direttamente al botteghino potrà chiedere il rimborso a partire da lunedì 14 febbraio fino al 13 marzo recandosi al botteghino centrale dell’Auditorium Parco della Musica, aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20.

Chi, invece, ha acquistato sul sito di TicketOne verrà rimborsato direttamente da TicketOne.

Per il concerto della Stagione da camera in programma il 14 febbraio gli abbonati saranno tempestivamente informati in merito al recupero o rimborso.