D’AltroCanto Duo in concerto

Mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 18.30, il Fondaco dei Tedeschi, all’interno del programma “Incontri di culture”, propone un concerto di D’AltroCanto Duo, composto da Giulia Prete ed Elida Bellon.

Da oltre dieci anni il Duo porta avanti un progetto di studio e riproposta del canto di tradizione italiano, europeo e del mondo. É nella passione per il canto polifonico che si radica il loro incontro; da qui la scelta di partire alla scoperta dei vissuti, delle suggestioni, delle emozioni e dei linguaggi di cui la musica di tradizione popolare ne è portatrice.

Interpreti ad ampio raggio, il loro repertorio spazia dai canti da ascolto al canto a ballo e la purezza delle loro esecuzioni ha alle spalle una grande ricerca, spesso a partire dalla trasmissione dei canti a viva voce.

Curano personalmente arrangiamenti e armonizzazioni nel rispetto della tradizione musicale di provenienza ma con lo sguardo rivolto al presente e attualizzandone i contenuti storico-culturali e trasmettendone la sensibilità.

La sfida è quella di creare, attraverso ogni canto, un mondo sonoro che parli all’ascoltatore, narrando lo spirito, l’identità, di popoli e culture note o misteriose, senza l’ausilio di strumenti musicali.

Voci sole ma non solo voci, giocando con i timbri e le sonorità da Oriente a Occidente, la vocalità rivela la materia ricca e fitta di trame, a volte evidenti a volte più segrete, di cui i canti di tradizione popolare sono intessuti.

Oltre ad esibirsi in concerti e spettacoli anche in altre formazioni e dando vita a svariate collaborazioni, Elida e Giulia lavorano insieme e indipendentemente come formatrici curando numerosi progetti corali e laboratori legati alla musica e alla vocalità di tradizione popolare, per diffonderla e renderla il più possibile un bene comune accessibile a tutti.