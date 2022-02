Equilibrio, la sostituzione dello spettacolo di Cristiana Morganti

Cristiana Morganti si trova costretta ad annunciare la sostituzione dello spettacolo Another round for five, già sold out e previsto per sabato 19 febbraio 2022, in quanto alcuni membri della sua compagnia sono risultati positivi al test per Covid-19.

In considerazione dell’entusiasmo del pubblico per la presenza dell’artista a Roma, dove mancava dal 2015, Emanuele Masi, direttore artistico del Festival Equilibrio, e Cristiana Morganti hanno scelto di prevedere un cambio di programma e di presentare nella stessa data Moving with Pina.

Questo spettacolo, che ha segnato l’inizio del percorso dell’artista come coreografa e danzatrice indipendente dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – compagnia di cui è stata membro per oltre 20 anni – era stato presentato a Roma proprio al Festival Equilibrio del 2011, allora diretto da Sidi Larbi Cherkaoui.

Torna quindi a distanza di undici anni, nella capitale e nello stesso Auditorium Parco della Musica, uno tra gli spettacoli di maggior successo della coreografa, presentato negli ultimi dieci anni in più di 40 città in Europa e oltreoceano.

Creato nel 2010, Moving with Pina è un’accurata, affettuosa e lieve conferenza danzata sull’universo di Pina Bausch visto dalla prospettiva di una sua storica danzatrice.