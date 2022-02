“Fiore di cactus” va in scena al Teatro Cristallo

Una commedia divertente e scanzonata dall’originale titolo “Fiore di cactus” andrà in scena domenica prossima, 6 marzo alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano nell’ambito della rassegna “Buona domenica a teatro” della Uilt. Lo spettacolo è presentato dalla compagnia teatrale veneta “Colonna Infame”.

“Fiore di cactus” racconta una storia che parla d’amore e di un insolito triangolo: un dentista playboy che si finge già sposato per evitare le domande di matrimonio, la ragazza che gli ha fatto perdere la testa e che ora vorrebbe sposare, e un’assistente piena di misteri che diventerà la moglie per finta dalla quale poter finalmente divorziare. Ma uscire da un castello di bizzarre, stravaganti e divertenti bugie è tutt’altro che facile! Fiore di cactus è un gioco a rincorrersi in cui compaiono attori spiantati, commediografi fumosi e bionde fatali, una girandola di emozioni e risate in cui è bello lasciarsi trasportare dal flusso delle gag e dei colpi di scena. Ma è anche un viaggio a tutta velocità per liberarsi dalle paure e scoprire la gioia di essere se stessi.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale curata dall’Unione Italiana Libero Teatro al Teatro Cristallo di Bolzano.

INFO Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card e 6 euro per gli under 26.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo spettacolo e per gli altri della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it