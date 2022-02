Gabriella Greison torna a teatro “Ucciderò il gatto di Schrödinger”

Lo spettacolo della “rockstar della fisica” tratto dal romanzo di successo edito da Mondadori

Gabriella Greison torna in scena, lunedì 21 febbraio sarà al Teatro Carcano di Milano conUcciderò il gatto di Schroedinger, il sorprendente spettacolo diretto da Marco Caronna, prodotto da Imarts e tratto dal suo romanzo di successo edito da Mondadori, già considerato un romanzo di formazione(ore 20.30, prevendite https://bit.ly/33bOPis e https://bit.ly/3gCSQ2x).

Il volto rivoluzionario della scienza in Italia” e “la rockstar della fisica”, com’è stata definita dalla critica, porta in scena il nuovo lavoro con l’obiettivo di rendere ancora una volta la scienza dell’infinitamente piccolo, la fisica quantistica, accessibile alle persone comuni.

Dopo la Prima Rivoluzione Quantistica che ha portato nelle nostre mani oggetti di uso comune come i telefoni cellulari, i lettori cd, i chip al silicio e all’alba di quella che gli scienziati chiamano la Seconda Rivoluzione Quantistica, nel momento in cui le nostre vite stanno per cambiare grazie ai nuovi impulsi tecnologici che presto saranno alla portata di tutti, la storyteller e “donna della fisica divulgativa italiana” ha sentito l’esigenza di dare una nuova narrativa alla fisica quantistica rendendola semplice, umana e “abitabile”, un posto in cui tutti possono entrare.

Sul palco Greison interpreta Alice, 28enne in piena crisi esistenziale e in perenne contrasto con se stessa. 28 anni è l’età in cui solitamente si fanno delle scelte che rivoluzionano la vita, ma Alice è terrorizzata dal prendere decisioni. Fortunatamente ad aiutarla arriverà Erwin Schrödinger, il fisico austriaco premio Nobel per la Fisica nel 1933, che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e il nostro futuro.

Greison ha fatto le sue ricerche a San Francisco e a Vienna, dove Schroedinger è nato, ha vissuto, e dove è conservato l’archivio delle sue pensate, e ha scritto questa storia che ha nel celebre paradosso del gatto di Schrödinger una mirabile metafora di vita.

Il gatto più famoso della scienza è entrato nel frasario comune, chiunque crede di conoscerlo, è presente in 15 film usciti nell’ultimo decennio, 7 serie tv di successo, centinaia di web comics, strisce satiriche, spopola su YouTube, è l’argomento di fisica più rappresentato fuori dagli ambienti scientifici. Ma nessuno sa esattamente cosa rappresenti per il suo creatore, e nessuno conosce le grandi scoperte che hanno portato Erwin Schrödinger nell’olimpo della scienza. La sua amicizia con Albert Einstein, i computer quantistici, l’intelligenza artificiale, i mondi paralleli, l’entanglement quantistico, gli esperimenti mentali, la sincronicità: tutto questo è Erwin Schrödinger.

Una storia di vita, di rinascita e di elevazione, tutto questo e molto altro è “Ucciderò il gatto di Schroedinger”, una storia che non è mai stata raccontata e che lascerà tutti senza fiato.

CREDITI

Ucciderò il gatto di Schroedinger,

di e con Gabriella Greison,

musiche di Fabio Cinti,

Regia (e con) Marco Caronna,

Produzione Imarts.

BIO

Gabriella Greison è fisica, scrittrice e performer teatrale. Ha conseguito la laurea in fisica nucleare a Milano. Ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della fisica e della matematica, ha lavorato come insegnante diversi anni nei licei milanesi e successivamente romani. Ha lavorato due anni all’Ecole Polytechnique di Parigi (referente dott. Francois Amiranoff). Ha lavorato diversi anni al museo della scienza di Milano. Ha creato trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha scritto su riviste e quotidiani. È genovese di origini scozzesi. Attualmente vive in Italia, tra Milano e Genova.

È stata definita “la donna della fisica divulgativa italiana” (Huffington Post), “la rockstar della fisica” (Corriere della Sera), “il volto rivoluzionario della scienza in Italia” (GQ), di lei hanno scritto “ha creato un nuovo filone che non esisteva prima, con i suoi racconti di fisica romanzata a teatro e nei suoi romanzi” (Repubblica). I suoi libri sono tradotti all’estero. Scrive romanzi con la fisica a far da sfondo. I suoi lavori ruotano su tre argomenti: fisica quantistica, donne della scienza, fisici del XX secolo.

Ha pubblicato nove libri di divulgazione in cui la fisica quantistica è protagonista assoluta, e da ciascuno ha tratto un lavoro teatrale. Il suo esordio è stato con: “L’incredibile cena dei fisici quantistici”, edito da Salani, da cui ha tratto “Monologo Quantistico” per il teatro. In “Ucciderò il gatto di Schroedinger” (nome di libro e spettacolo teatrale), per la prima volta Greison condivide il palco e trova un nuovo metodo di racconto. Il suo ultimo libro è un saggio, dal titolo “Guida quantistica per anticonformisti”, edito da Mondadori, in cui è contenuta tutta la teoria raccontata in “Ucciderò il gatto di Schroedinger”.

