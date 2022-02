Gianni Cazzola a Modena Smallet Jazz Club

Dopo il grande successo della Serata dedicata al Jelly Roll Morton, che ha riscontrato grande successo di pubblico entusiasta Sabato 12 Febbraio il percorso musicale degli Amici del Jazz, continua con uno dei più importanti batteristi della scena Italiana ed internazionale, sarà infatti il Batterista Gianni Cazzola da San Giovanni in Persiceto classe 1938 ha deliziare il pubblico con la sua energia e lo swing che vive da più di 60 anni. Sul palco dello Smallet presenterà il suo ultimo trio.

Il suo percorso a livello professionale inizia nel 1957, quando a 19 anni entra a far parte della formazione del chitarrista Franco Cerri. L’anno seguente il sassofonista Gianni Basso e il trombettista Oscar Valdambrini, leaders del quintetto Basso-Valdambrini (con Renato Sellani al pianoforte e Giorgio Azzolini al contrabbasso), lo chiamano per completare l’organico del quintetto. La sua carriera è caratterizzata da un crescendo di esperienze, che lo portano anno dopo anno a collaborare con musicisti e interpreti di grande notorietà, con nomi di spicco quali Billie Holiday, Chet Baker, Tommy Flanagan, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Lee Konitz, Phil Woods, Sarah Vaughan, Helen Merrill e molti altri, partecipando a numerosi concerti e festivals internazionali.

Dopo aver fondato nel 1988 “l’Italian Repertory Quartet”, con il bassista Piero Leveratto, il pianista Marcello Tonolo e il tenorsassofonista Jacopo Jacopetti, inizia nel 1992 la collaborazione con il trio del pianista Dado Moroni, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso. Nell’estate 1993, in occasione della partecipazione a Umbria Jazz, rappresenta l’Italia per il circuito radiofonico Europeo. Nel luglio 2017, con un omaggio al pianista Newyorkese Fats Waller, è ancora a Umbria Jazz (UJ 17) alla guida di un sestetto composto da Sandro Gibellini (chitarra), Alan Farrington (voce), Alfredo Ferraris (clarinetto), Marco Bianchi (vibrafono) e Roberto Piccolo (contrabbasso). Ha avuto anche qualche significativa esperienza in ambito pop, suonando con l’orchestra di Pino Presti per la cantante Mina in famosi brani come Grande, grande, grande ed E penso a te, e con l’orchestra di Augusto Martelli (L’Orchestra di Augusto Martelli dal vivo).

INFO

Biglietti € 15,00 riduzione sino a 25 anni € 10,00

Biglietti acquistabile in loco o al seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/6801/gianni-cazzola-trio-special-guest-carlo-atti?fbclid=IwAR32hyI2pDVojUP5zb18MfPcgl_zWOtPQXIY98WKkXbRYVuoclIN2y0onTo

SMALLET JAZZ CLUB, presso ABATE ROAD 66 Via Niccolò Dell’ Abate 66 Modena per info 345 7902481