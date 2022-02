”CinéMagique” con I Disguido al Teatro Puccini di Firenze

Il Cinema è una delle Magie più belle che l’uomo abbia inventato, i sogni si concretizzano in immagini e tutto diventa possibile, gli effetti speciali furono concepiti proprio da un illusionista francese alla fine dell‘800, George Méliès. Questo connubio vincente di Cinema e Magia lo ritroviamo nello spettacolo dei Disguido, dove la Settima Arte offre un contenitore eccellente per dare libero sfogo al sogno e alla fantasia.

Tra molteplici allegorie e metafore, lo spettacolo si compone di quadri che si rifanno al meraviglioso mondo del cinema, raccontando la storia dell’uomo e dell’eterno bambino che è in lui. I Disguido mettono in scena il loro “io” in un Duo con ironia e dirompente comicità, dando vita a un teatro dell’assurdo. Uno spettacolo di visual comedy in cui Magia, illusioni, performance, e trasformismo, riescono a coinvolgere e meravigliare il pubblico di ogni età! Un gioco tra attore e spettatore, una parentesi tonda in un mondo quadrato.

Guido Marini e Isabella R. Zanivan sono un duo sul palco e nella vita. Due esuberanti attori e performer pluripremiati sia a livello nazionale che internazionale, nel 2013 si aggiudicano il MANDRAKE D’OR (Oscar della Magia, Francia) e partecipano alla trasmissione televisiva “Les plus Grand Magicienne du Monde” grazie ad una performance esilarante dedicata alla storia del Cinema. Nel 2017 vincono il terzo premio FISM in Comedy Magic al Campionato Europeo di Magia a Blackpool e nel 2018 hanno rappresentato l’Italia per la seconda volta ai Mondiali di Magia in Corea e nel 2020 hanno vinto il primo premio all’International Forum of Magicians a San Pietroburgo.

età consigliata dai 5 anni // durata 75 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41 50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini