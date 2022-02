I Balletti alla Scala in marzo e aprile: ”Jewels” e ”Gala Fracci”

Dopo il successo dell’apertura di stagione con La bayadère di Rudolf Nureyev, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala è ora al lavoro per il prossimo titolo in programma: lo sfavillante trittico balanchiniano di Jewels: in scena dall’11 al 24 marzo gli Smeraldi, i Rubini e i Diamanti torneranno in scena dopo otto anni con tanti ritorni ma anche tanti debutti nei ruoli principali e nel corpo di ballo. Una serata preziosa: tre gemme declinate in danza, ognuna differente per musica, colore e atmosfera; uno dei capolavori di George Balanchine, maestro indiscusso del Novecento.

Subito dopo la scomparsa di Carla Fracci il Direttore del Ballo Manuel Legris aveva annunciato un gala per onorarne la memoria nel segno della grande danza: il Gala Fracci sarà in scena sabato 9 aprile e vedrà protagonisti i primi ballerini, i solisti, il corpo di ballo della Scala e straordinari ospiti del calibro di Alessandra Ferri, Marianela Nuñez, Olga Smirnova, Svetlana Zakharova, Roberto Bolle, Carsten Jung.

Il primo marzo sarà una data da segnarsi in agenda: alle ore 10 si apriranno infatti le vendite per questo straordinario appuntamento.

JEWELS

Coreografia George Balanchine

© The George Balanchine Trust

Emeralds

Ripresa da Ben Huys

Musica Gabriel Fauré

Rubies

Ripresa da Patricia Neary

Musica Igor’ Stravinskij

Roberto Cominati, pianoforte

Diamonds

Ripresa da Ben Huys

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Scene Peter Harvey

Costumi Karinska

Direttore

Paul Connelly

Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

A George Balanchine è dedicato il titolo di marzo per una serata preziosa che riporterà in scena tre gemme coreografiche e musicali: gli Smeraldi, i Rubini e i Diamanti di Jewels. Nel 2011, alla Scala e nelle tournée successive, cosi come nella ripresa del 2014, i “Gioielli” scaligeri per la prima volta riuniti ottennero il plauso di pubblico e critica. Balanchine fu ispirato dall’arte del disegnatore di gioielli Claude Arpels e scelse una musica che rivelasse l’essenza di ciascun gioiello (Gabriel Fauré, da Pelléas et Mélisande e da Shyloch per gli “Smeraldi”; il Capriccio per pianoforte e orchestra di Stravinskij per i “Rubini”; estratti dalla Sinfonia n.3 in re magg. op. 29 di Čajkovskij per i “Diamanti”).

Ogni sezione di Jewels è differente per musica e atmosfera, e permette di riconoscere alcune linee fondamentali del percorso creativo di Balanchine, del suo rapporto con la musica e i suoi compositori d’elezione, con le scuole e gli stili della storia della danza. Emeralds richiama le danze ottocentesche del romanticismo francese. Rubies è frizzante e spiritoso, e incarna appieno la collaborazione fra Stravinskij e Balanchine. Diamonds rievoca l’ordine e la grandeur della Russia Imperiale e del Teatro Mariinskij, dove Balanchine crebbe artisticamente.

The performance of “Jewels”, choreography by George Balanchine © The George BalanchineTrust, a Balanchine® Ballet, is presented by arrangement with the George Balanchine Trust and has been produced in accordance with the Balanchine Style® and Balanchine Technique® Service standards established and provided by the Trust.

Date

Venerdì 11 marzo 2022 – ore 20 – Prima rappresentazione – Turno Prime Balletto

marzo 2022 – – Prima rappresentazione – Turno Prime Balletto Giovedì 17 marzo 2022 – ore 20 – Turno P

marzo 2022 – – Turno P Venerdì 18 marzo 2022 – ore 20 – Fuori abbonamento

marzo 2022 – – Fuori abbonamento Domenica 20 marzo 2022 – ore 14.30 – Turno N

marzo 2022 – Turno N Martedì 22 marzo 2022 – ore 20 – Turno R

marzo 2022 – – Turno R Mercoledì 23 marzo 2022 – ore 20 – Invito alla Scala per giovani e anziani

marzo 2022 – – Invito alla Scala per giovani e anziani Giovedì 24 marzo 2022 – ore 20 – Turno H BallettoUNDER30

Prezzi

da € 10 a € 152 (inclusa prevendita)

https://www.teatroallascala.org/it/index.html

Prima delle prime – Balletto

Teatro alla Scala con Amici della Scala

Giovedì 3 marzo 2022, ore 18

Ridotto dei Palchi “A.Toscanini”

Silvia Poletti: Tra chorus line e nostalgie imperiali. Il supremo omaggio di Balanchine all’arte del balletto.

9 aprile 2022 – ore 20

Gala Fracci

Prima edizione

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Direttore Manuel Legris

Artisti ospiti

Alessandra Ferri

Marianela Nuñez

Olga Smirnova

Svetlana Zakharova

Roberto Bolle

Carsten Jung

Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore

Valery Ovsyanikov

da Giselle (coreografia Jean Coralli-Jules Perrot, ripresa di Yvette Chauvirè, musica Adolphe Adam)

da Excelsior (coreografia Ugo Dell’Ara, musica Romualdo Marenco)

da Chéri (balletto di Roland Petit, musica Francis Poulenc)

da Romeo e Giulietta (coreografia Rudolf Nureyev, musica Sergej Prokof’ev)

da L’heure exquise (regia e coreografia Maurice Béjart, musica Gustav Mahler)

da La vedova allegra (coreografia Ronald Hynd, musica Franz Lehár)

da Lo schiaccianoci (coreografia e regia Rudolf Nureyev, musica Pëtr Il’ič Čajkovskij)

da La strada (coreografia Mario Pistoni, musica Nino Rota)

da La Péri (coreografia Jean Coralli, ripresa Loris Gai, musica Friedrich Burgmüller)

Cachucha (coreografia da Jean Coralli, musica Casimir Gide)

da La Bella addormentata nel bosco (coreografia e regia Rudolf Nureyev, musica Pëtr Il’ič Čajkovskij)

da Onegin (balletto di John Cranko, musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij )

La morte del cigno (coreografia Mikhail Fokin, musica Camille Saint-Saëns)

da Symphony in C (coreografia George Balanchine© School of American Ballet, musica Georges Bizet)

Prezzi

da € 10 a € 180 (inclusa prevendita)

www.teatroallascala.org

Apertura delle vendite: 1 marzo ore 10.00

Gala Fracci

Prima edizione

Sabato 9 aprile 2022

Carla Fracci è stata e rimane una figura cardine della storia della danza, personaggio di riferimento per il Teatro alla Scala e per tutta la cultura italiana. Una storia di talento, ostinazione e lavoro che ha ispirato e tuttora ispira generazioni di giovani, non solo nel mondo del balletto.

Per celebrare questa stella, leggendaria, il Direttore del Ballo Manuel Legris ha voluto istituire un Gala a lei intitolato, un tributo alla sua grandezza; un omaggio a colei che ha lasciato un segno fortissimo nella nostra identità e ha dato un contributo fondamentale al prestigio della cultura e della danza italiana nel mondo che vuole divenire, ad ogni stagione, un appuntamento fisso, per convogliare e celebrare nel suo nome la danza e il balletto con un ampio respiro internazionale.

“Spirito che resta con noi, riempie le sale ballo, il palcoscenico e i nostri cuori, come la sua energia mai sopita, che ci ha catturato e affascinato quando è tornata a riabbracciare il Teatro e i suoi artisti. Un grande vuoto che, allo stesso tempo, ci fa sentire ricolmi e ricchi di tutta la sua storia, che è la storia del balletto, privilegiati per aver condiviso la sua arte che è vita, leggendario modello e fonte di ispirazione di tutte le generazioni di ballerine”. Così aveva commentato Manuel Legris alla notizia della scomparsa di Carla Fracci.

E con questo spirito, la prima edizione del Gala a lei intitolato non poteva che essere avvolto dalla sua storia, e da suggestioni legate a titoli di repertorio che hanno visto in Carla Fracci una protagonista speciale, che ha saputo, con la sua cifra interpretativa, rendere unici e memorabili questi ruoli (Giselle, La Péri, Lo schiaccianoci, Symphony in C, Onegin, La vedova allegra, Cachucha, La morte del cigno, La Bella addormentata nel bosco), e titoli creati per lei che restano indissolubilmente legati alla sua iconica immagine (Excelsior, Chéri, La strada, L’heure exquise, Romeo e Giulietta).

Protagonisti di questo appuntamento, che vedrà sul podio Valery Ovsyanikov a dirigere l’Orchestra della Scala, tutto il Corpo di Ballo con i suoi primi ballerini e solisti, e artisti internazionali del calibro di Alessandra Ferri, Marianela Nuñez, Olga Smirnova, Svetlana Zakharova, Roberto Bolle e Carsten Jung. Alessandra Ferri, accanto a Carsten Jung, ballerino di punta per molti anni dell’Hamburg Ballett porta alla Scala per la prima volta un estratto da L’heure exquise, con cui ha celebrato lo scorso giugno i suoi quarant’anni di carriera e che è diventato, con la scomparsa di Carla, un omaggio ancora più commosso a colei che creò con Maurice Béjart il personaggio di Winnie. L’eterea fragilità e la struggente eleganza della Morte del cigno sarà impersonata da Svetlana Zakharova, mentre nell’Adagio della rosa dalla Bella addormentata vedremo una inedita Aurora per la Scala: Marianela Nuñez, principal del Royal Ballet che assieme a Roberto Bolle danzerà anche il passo a due da La vedova allegra. Roberto Bolle avrà anche una altra partner d’eccezione, che per la prima volta si esibisce alla Scala: nel passo a due dal primo atto di Onegin, Olga Smirnova, prima ballerina del Teatro Bol’ŝoj.

Prima parte

Giselle

Dall’Atto II: Myrtha e le Willi

Coreografia Jean Coralli-Jules Perrot

Ripresa coreografica Yvette Chauvirè

Musica Adolphe Adam

Excelsior

Passo a due dall’Atto II

Coreografia Ugo Dell’Ara

Musica Romualdo Marenco

Chéri

Passo a due dal quadro secondo

Balletto di Roland Petit

Musica Francis Poulenc

Romeo e Giulietta

Pas de deux dall’Atto I Coreografia Rudolf Nureyev

Musica Sergej Prokof’ev

L’heure exquise

Variazioni su un tema di Samuel Beckett (Oh, les beaux jours)

Estratto

Regia e coreografia Maurice Béjart

Musica Gustav Mahler

Alessandra Ferri – Carsten Jung

La vedova allegra

Passo a due dall’Atto III

Coreografia Ronald Hynd

Musica Franz Lehár

Marianela Nuñez – Roberto Bolle

Lo schiaccianoci

Dall’Atto II : Valzer dei fiori e Grand pas de deux

Coreografia e regia Rudolf Nureyev

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Seconda parte

La strada

ensemble e passo a due

Coreografia Mario Pistoni

Musica Nino Rota

La Péri

Passo a due

Coreografia Jean Coralli

Ripresa coreografica Loris Gai

Musica Friedrich Burgmüller

Cachucha

Coreografia da Jean Coralli

Musica Casimir Gide

La Bella addormentata nel bosco

Adagio della Rosa – dall’Atto I

Coreografia e regia Rudolf Nureyev

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Marianela Nuñez

Onegin

Passo a due dall’Atto I, secondo quadro

Balletto in tre atti di John Cranko

Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Arrangiamento e orchestrazione di Kurt-Heinz Stolze

Olga Smirnova – Roberto Bolle

La morte del cigno

Coreografia Mikhail Fokin

Musica Camille Saint-Saëns

Svetlana Zakharova

Symphony in C

IV movimento e finale

Coreografia George Balanchine

© School of American Ballet

Musica Georges Bizet