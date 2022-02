”La dama di picche” di Čajkovskij – in scena al Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala presenta per cinque rappresentazioni dal 23 febbraio al 15 marzo La dama di picche di Pëtr Il’ič Čajkovskij in una nuova produzione diretta da Valery Gergiev con la regia di Matthias Hartmann, le scene di Volker Hintermeier, i costumi di Malte Lübben e le luci di Mathias Märker. Il drammaturgo è Michael Küster.

Nella parte di Liza si alternano Asmik Grigorian, una delle rivelazioni del teatro musicale degli ultimi anni per la perfetta corrispondenza tra qualità attoriali e canore, e Elena Guseva, mentre l’impervia parte di Hermann è affidata a uno dei più promettenti giovani tenori russi, Najmiddin Mavlyanov, al debutto scaligero. Nel cast spiccano ancora Elena Maximova come Polina e Julia Gertseva nei panni della Contessa. In attesa del ritorno del Maestro Gergiev, dirige le prove il suo giovane assistente Timur Zangiev, una delle più brillanti promesse del podio in questo repertorio.

Un’ora prima dell’inizio di ogni recita, presso i Ridotti si terrà una conferenza introduttiva all’opera tenuta da Franco Pulcini per il pubblico della serata. Si prega di verificare all’arrivo se la conferenza ha luogo presso il ridotto dei palchi o quello delle gallerie.

Date:

Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 20 – abb. Prime Opera

febbraio 2022 – abb. Prime Opera Sabato 5 marzo 2022 ore 20 – turno A

marzo 2022 – turno A Martedì 8 marzo 2022 ore 20 – turno B

marzo 2022 – turno B Domenica 13 marzo 2022 ore 14.30 – turno C

marzo 2022 – turno C Martedì 15 marzo 2022 ore 20 – turno D

Prezzi:

da 210 a 13 euro più prevendita

Infotel 02 72 00 37 44

https://www.teatroallascala.org/it/index.html

Si ringrazia la Fondazione Milano per la Scala

e la signora Aline Foriel-Destezet

Pikovaya dama

(La dama di picche)

Opera in tre atti e sette scene

Libretto di Modest Il’ič Čajkovskij

(Il materiale musicale della storica produzione del Teatro Mariinskij La dama di picche 1984

è fornito per gentile concessione dall’Accademia di Stato del Teatro Mariinskij a San Pietroburgo, Russia)

Musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

Nuova produzione Teatro alla Scala

Valery Gergiev, direttore

Matthias Hartmann, regia

Volker Hintermeier, scene

Malte Lübben, costumi

Mathias Märker, luci

Michael Küster, drammaturgia

Paul Blackman, coreografia

Asmik Grigorian / Elena Guseva (8, 15 mar.), Liza

Najmiddin Mavlyanov, Hermann

Elena Maximova, Polina

Julia Gertseva, La Contessa

Roman Burdenko, Il conte Tomskij

Alexey Markov, Il principe Eleckij

Evgeny Akimov, Čekalinskij

Alexei Botnarciuc, Surin

Sergey Radchenko, Čaplickij

Matías Moncada, Narumov

Brayan Ávila Martínez, Il maestro di cerimonie

Olga Savova, La governante

Maria Nazarova, Maša/Prilepa

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Maestro del Coro Alberto Malazzi

Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala

Maestro del Coro di Voci Bianche Marco De Gaspari