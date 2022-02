Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale Piccolo genio dedicata ai bambini, al teatro di Vinci.

Domenica 27 febbraio in scena “I musicanti di Brema” produzione Teatro Perdavvero/Accademia perduta Romagna Teatri.

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina.

Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme.

Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno avivere nella loro nuova casa.

Al termine di ciascuna delle performance esercizi e giochi geniali, grazie all’aiuto del professor Trovagenius e della professoressa Sottutio, scienziati divertenti e un po’ matti, i piccoli spettatori potranno conquistare il diploma di “Piccolo genio”.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285 e mail ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro tel. 0571 81629 – 83758 e mail info@giallomare.it.

Piccolo genio è promosso dal comune e assessorato alla cultura di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.