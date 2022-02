”Il Dio del massacro” e ”Mattia il nonno” al Kismet

Due spettacoli sulle generazioni a confronto, tra commedia e poesia, in scena nel week-end al Teatro Kismet di Bari.

Appuntamenti per un pubblico adulto e giovane, con uno speciale debutto per la Stagione serale 2021.22.

Dopo Un’ultima cosa (produzione Teatri di Bari|Rodrigo), Eve (produzione Teatri di Vita) e Vamos (produzione Aygor Production), anche per Il Dio del massacro è in programma la prima nazionale all’Opificio delle Arti sabato 12 febbraio alle ore 21.

In scena la rilettura di una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo, scritta da Yasmina Reza: Ferdinand Reille, un bambino di 11 anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno Houllié e durante il litigio gli rompe due denti. Le due coppie di genitori (interpretati da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm nella nuova produzione Areté Ensemble e CiprianiGambaccini) si incontrano il giorno dopo per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma nonostante i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco, le buone maniere vengono presto dimenticate da entrambe le famiglie e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, “sgambetti”, raffinate crudeltà, e, addirittura, risse. Dopo lo spettacolo è in programma l’appuntamento con lo spettatore critico: sarà l’attore e regista Salvatore Marci a dialogare con il cast nell’incontro introdotto dalla regista Teresa Ludovico.

Domenica 13 febbraio alle ore 18 un appuntamento dedicato ai giovani spettatori: Mattia e il nonno (produzione Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con Nasca Teatri di Terra, consigliata a un pubblico a partire da 8 anni). Un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia, che vede in scena Ippolito Chiarello. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. Un poetico racconto tra due generazioni che si incontrano per guardare il mondo in maniera diversa, ognuno con gli occhi dell’altro.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F) e sul circuito https://www.vivaticket.com/it?qubsq=67032b49-49da-4af1-9017-d824ba8e6bf1&qubsp=5c093dc9-999d-4a18-895b-049373908a3e&qubsts=1644511828&qubsc=bestunion&qubse=viva2prod1221&qubsrt=Safetynet&qubsh=8127970807abba54e253eeee6145bae2

Appuntamento speciale al Teatro Kismet per i 400 anni di Molière

Un grande classico del drammaturgo francese in scena nella riscrittura curata da Teresa Ludovico. Dal 4 al 9 marzo (sempre alle ore 21 tranne domenica 7 marzo alle ore 18) l’Opificio delle arti di Bari ospita ”Il malato immaginario ovvero Le Molière immaginarie”.

Tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, nella produzione Teatri di Bari si sposta l’ambientazione dalla Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia, in un bianco e nero da pellicola neorealista, disegnando un Argante che ha molto in comune con lo stesso Molière: https://www.teatridibari.it/events/il-malato-immaginario-ovvero-le-moliere-immaginarie/

In scena Sara Bevilacqua, Michele Cipriani, Christian Di Filippo, Marco Manchisi, Lucia Raffaella Mariani, Augusto Masiello e Paolo Summaria

disponibili al botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket.com https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-malato-immaginario-ovvero-le-moliere-imaginaire/166835)

DOPO I MATINÉE IN PROGRAMMA NEI TRE TEATRI ALLE ORE 10 SONO PREVISTI INCONTRI CON TUTTA COMPAGNIA SU “PERSONAGGI, TEMI DELLA COMMEDIA E LINGUAGGI DELLA SCENA”