“Il Lupo e la capra ” di e con Davide Doro e Manuela Capece

Sabato 5 febbraio, va in scena al Funaro per i bambini e le famiglie di Pistoia Il Lupo e la capra, della Compagnia Rodisio, Premio Eolo per il Migliore Spettacolo Teatro Ragazzi Italiano, che mette in scena una riflessione sulla diversità e sul superamento dei luoghi comuni attraverso il racconto dell’amore improbabile tra un lupo e una capra.

Sabato 5 febbraio, alle ore 16.00, al Funaro di Pistoia va in scena Il lupo e la capra (storia di due ribelli inconsapevoli e quindi di un’utopia), di e con Davide Doro e Manuela Capece, una produzione della Compagnia Rodisio, dedicato ai bambini dai 4 anni e alle famiglie. La storia è ispirata a In una notte di temporale, di Yuichi Kimura, autore giapponese tradotto in tutto il mondo che si è imposto con questo piccolo racconto nel panorama della narrativa per ragazzi, vincendo numerosi premi (tra cui, in Italia, il Premio Nazionale Libro per l’Ambiente 1999, conferito da Legambiente) e che è stato adottato dalla pubblica istruzione giapponese come testo di studio per le scuole elementari. Il racconto invita a riflettere sulla diversità e sul superamento dei luoghi comuni: incontri impossibili, situazioni comunemente percepite come irrealizzabili diventano possibilità di accettazione scardinando abitudini e stereotipi. È la storia di un lupo e di una capra, nemici nell’immaginario comune, che per caso si incontrano, in una notte senza luna, non si riconoscono e si scoprono più vicini di quanto si possa credere. I due, inconsapevolmente, sfidano quella logica che dice che le cose sono sempre andate così e quindi non c’è motivo di cambiarle. Due ribelli dunque o forse due che incontrandosi fuori dai loro contesti abituali, lontani dalle sicurezze e da ciò che credono di essere sono capaci di essere più curiosi, più aperti. Potrà accadere che la capra diventi più coraggiosa, o che il lupo abbia paura o forse ognuno rimarrà, alla fine, nei propri panni e prevarrà l’abitudine. Dice la Compagnia Rodisio: “Scegliere di fare uno spettacolo per bambini così piccoli è stato necessario. Abbiamo scelto la cosa più difficile per noi, e metterci alla prova significa andare verso quella paura, verso occhi spalancati pieni di fiducia. Lo facciamo con una storia impossibile, o forse no, sicuramente scomoda e spigolosa”. Le musiche dello spettacolo sono ispirate al principio della contaminazione fra musica d’autore, musica popolare e jazz. Una sonorità scarna e poetica per una storia piccola, minima che si scioglie in un ritmo un po’ sghembo, che vuole accompagnare, suggerire, senza definire.

Manuela Capece e Davide Doro, attori, autori e registi che lavorano insieme dal 1997, fondano nel 2005 la Compagnia Rodisio, che prende il suo nome dal rodizio, un tipico sistema di ristorazione sudamericano, luogo in cui ci s’incontra, ci si siede insieme intorno ad una tavola apparecchiata semplicemente e si trascorre la serata assaggiando a rotazione piccole porzioni della cucina locale, fino a che non si è sazi. Il duo opera in Italia e all’estero, producendo spettacoli per bambini e per tutti, curando e progettando percorsi di ricerca e di formazione. Gli spettacoli della compagnia sono tradotti in dieci lingue del mondo – francese, inglese, spagnolo, portoghese, catalano, greco, russo, tedesco, danese e giapponese – perché le produzioni, nel corso del tempo, sono state sia italiane che straniere. Il linguaggio scenico, sempre ironico e orientato alla leggerezza si nutre di una quotidianità da cui far emergere gli aspetti più sorprendenti. Apertura, condivisione, crescita attraverso il viaggio e l’incontro con lingue, culture e spettatori differenti sono i principi ispiratori del lavoro. Gli spettacoli sono frutto della ricerca, la rielaborazione e la composizione di materiali raccolti nel corso di laboratori: immagini, parole, idee e stimoli che la compagnia elabora fino a trasformarli in spettacoli.

Una produzione compagnia rodisio

IL LUPO E LA CAPRA

storia di due ribelli inconsapevoli e quindi di un’utopia

liberamente ispirato a Una notte di temporale di Y. Kimura

di e con Davide Doro e Manuela Capece

scene e costumi compagnia rodisio

Premio EOLO Miglior Spettacolo Teatro Ragazzi Italiano

una produzione compagnia rodisio

spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni

Si ricorda che per accedere a tutti gli eventi del Funaro è necessario il Green Pass e che la prenotazione è obbligatoria. Si può prenotare scrivendo a info@ilfunaro.org o telefonando al numero 0573 977225 (con orari da martedì a venerdì 10/13.00 e 16/19.00, lunedì 16/19.00).

PREZZI: € 8; ridotto € 6

IL FUNARO CENTRO CULTURALE

Via del Funaro 16/18 – 51100 Pistoia – Italia

T/F +39 0573 977225 – T +39 0573 976853 – MAIL info@ilfunaro.org –

WEB www.ilfunaro.org – FACEBOOK Il Funaro