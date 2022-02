“Il Rinoceronte” di Eugene Ionesco al Teatro Reims

“Il Rinoceronte” capolavoro del Teatro dell’assurdo di Eugene Ionesco è una commedia surreale, dove situazioni e dialoghi si intrecciano e scandiscono, come il tic-tac di uno orologio, lo scorrere della vuota quotidianità di una città immaginaria: tutto sembra filare liscio, ora dopo ora, giorno dopo giorno, fino all’irrompere prima di uno e poi di decine di Rinoceronti.

Tutti gli abitanti resteranno talmente ammaliati dai loro richiami e dalla loro forza, al punto di desiderare di diventare come loro, rinunciando completamente alla propria umanità.

Tutti accetteranno così di trasformarsi con corno sulla fronte, pelle spessa ed unghielli, pur di sentirsi uguali agli altri e parte della maggioranza.

Soltanto il protagonista dell’opera – Berenger – anche dopo aver visto capitolare il suo migliore amico Jean, il rivale in amore Dudard e la sua amata Daisy, pur non sfuggendo anch’egli alla tentazione della metamorfosi, resisterà al richiamo della massa. Il suo monologo finale infatti è l’inno di resistenza all’omologazione sociale che l’autore lascia in eredità, offrendoci una profonda ed attualissima opportunità di riflessione sul tema dei totalitarismi passati e presenti.

In questo allestimento, la regia di Antonio Susini restituisce il messaggio dell’autore in un quadro scenico che si muove tra favola e grigia realtà. I personaggi sono infatti inizialmente immersi in un ambiente giocoso e colorato che, con lo svolgersi dell’azione, acquista sempre di più tonalità grigie e sbiadite. Questo per far percepire allo spettatore il crescente senso di vuoto e monotonia dei personaggi, che si sentiranno vivi soltanto se uguali a tutti gli altri, lasciando il solo Berenger padrone della scena con il suo vibrante monologo finale.

