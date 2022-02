”Le ferite del vento” al Teatro dell’Elfo di Milano

Il successo teatrale e cinematografico di un talentuoso autore spagnolo arriva sulle scene italiane nell’interpretazione ironica e commovente di Cochi Ponzoni e Matteo Taranto.

Il giovane Davide, alla morte del padre Raffaele, si ritrova a dover sistemare le sue cose. Nel perfetto ordine degli oggetti, uno scrigno chiuso ermeticamente attira la sua attenzione. Al suo interno scopre una corrispondenza ingiallita nel tempo. La lettura di quei fogli, gelosamente conservati, lo porta a conoscenza di un segreto che mai avrebbe potuto immaginare: il padre aveva una relazione con il misterioso mittente di quelle lettere, Giovanni. Chi è questo sconosciuto? Davide decide di affrontarlo.

Nel corso di tre intensi confronti, che generano un flusso di parole travolgente, si fronteggiano Giovanni, ironico e divertente, capace di strappare un sorriso anche di fronte al dolore della perdita, e Davide, irruento e orgoglioso nella sua ansia di sapere.

Carlos Rubio ci accompagna nel labirinto del legame profondo, senza limiti di spazio e tempo, che lega e legava Giovanni e Raffaele all’insaputa della famiglia, facendoci assistere di un’amicizia. Al centro la presenza-assenza di Raffaele, i contorni della sua personalità tutta da scoprire e le lettere appassionate che hanno dato l’avvio a questo viaggio.

”Un racconto intenso – sottolinea il regista nelle sue note – fatto di emozioni che narrano la bellezza e lo stupore di quando, fuggendo dagli stereotipi, viene rimesso in gioco il significato delle parole padre e figlio’’.

Juan Carlos Rubio, diplomato alla Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza di Madrid e alla Escuela de Teatro di Alcorcón, lavora come attore in numerosi spettacoli teatrali e serie tv e come presentatore di programmi a quiz. Dal 1992 comincia a scrivere per la Tv, per il cinema e poi anche per il teatro. La sua prima pièce, Esta noche no estoy para nadie, ha debuttato nel 1997. A sueños (2004), e Humo (2005), Arizona (2006), Shakespeare nunca estuvo aquì, scritta con Yolanda Garcìa Serrano (Premio Lope de Vega 2013), e molte altre. I suoi testi sono stati mesi in scena non solo in Spagna, ma anche in Perù, Cile, Puerto Rico e Stati Uniti.

Numerosi i premi e le menzioni, sia in ambito teatrale che cinematograico.

TEATRO ELFO PUCCINI

Sala fassbinder

Corso Buenos aires 33, Milano

Martedì/sabato ore 21:00

Domenica ore 16:30

PREZZI:

Intero 33 euro

Ridotto giovani e anziani 17,50 euro

Online da 16,50 euro

Info e prenotazioni: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org