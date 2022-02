L’uomo è un animale feroce

Tratto dai monologhi di Nino Pedretti

Adattamento, regia e interpretazione Silvio Castiglioni

Ideazione Silvio Castiglioni, Georgia Galanti

Collaborazione alla regia Giovanni Guerrieri

Violino e voce Simone Draetta

Chitarra Francesco Lanaro

Luci Luca Brolli

Video Stefano Bisulli

Montaggio video Massimo Salvucci

Una produzione Celesterosa/I sacchi di Sabbia con il sostegno Regione Emila Romagna

In collaborazione con Comuni di Cattolica e Santarcangelo, Università degli Studi di Urbino

Un particolare ringraziamento ai figli Paolo e Anna Maria Pedretti, e alla sorella Giaele Pedretti, per la grande disponibilità

A Manuela Ricci, Ennio Grassi, Tiziana Mattioli ed Elena Nicolini per i consigli

I monologhi di Pedretti sono raccolti in due volumi dell’editore Raffaelli, Monologhi e racconti e Grammatiche

Un uomo prende la parola a un congresso di studiosi di ittiologia per esporre il suo punto di vista. Raggiunto il palco per un breve intervento, l’uomo s’impossessa del microfono e della scena, e si abbandona ad alcuni soliloqui cui affida la sostanza della sua vita in una forma trasfigurata, con trascinanti effetti comici.

Ideato da Silvio Castiglioni e Georgia Galanti, interpretato da Silvio Castiglioni, L’uomo è un animale feroce è tratto da alcuni monologhi di Nino Pedretti. Finissimo poeta in dialetto santarcangiolese – al pari di Tonino Guerra e Lello Baldini – Pedretti è anche autore di questi splendidi monologhi in italiano, composti per radio RAI, ma mai utilizzati, dal tono amaro e divertito, pungente e visionario, malinconico e crudele; in una prosa incisiva e irresistibile, con improvvise accelerazioni, come nelle migliori composizioni poetiche dell’autore. L’antico progetto della trasmissione radio diventa ora teatro, dove i diversi personaggi appaiono stati d’animo di una medesima persona: il corpo dell’attore in scena si fa così ricettacolo di un vertiginoso avvicendarsi di voci, che scavano in profondità le tante persone che ciascuno di noi custodisce dentro di sé.

I testi dello spettacolo sono tratti da: “Un intervento al congresso internazionale d’ittiologia”; “La terrazza”; “Una donna romantica”; “L’ipocondriaco”; “La preghiera”; “Una giornata tranquilla in casa del venditore di tappeti di paglia”; “Una puttana”; “L’instabile”; “La battaglia”.

Anche il titolo è farina del sacco di Pedretti: “L’uomo è un animale feroce… perché non / ha imparato a parlare con le / formiche, perché domina il cavallo / di lui tanto più nobile / è feroce perché ha paura di morire /…Eppure padre Hölderlin / è vero: Die Menschen sind Wege / strade dove cammina l’arpa della vita” (da: Gli uomini sono strade).

