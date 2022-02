”Nuda” in scena per due settimane al TKM Théâtre Kléber-Méleau di Renens

Maria Bonzanigo Musiche Hugo Gargiulo Scenografia e accessori Giovanna Buzzi Costumi Roberto Vitalini per Bashiba.com Video Designer Marzio Picchetti Direttore di produzione, co-designer luci Matteo Verlicchi Scenografo associato Lo spettacolo è ispirato al romanzo Nuda scritto da Daniele Finzi Pasca nel 2014.

Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate.