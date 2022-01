Per la rassegna sulla sostenibilità Arts & Green, in scena “Un pianeta ci vuole” con Ugo Dighero e Daniele Ronco

Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritrova catapultato in un “non luogo in un non tempo”, costretto a interrogarsi sulle proprie scelte individuali. A metterlo in crisi è Kesedaran, interpretato da Daniele Ronco, un misterioso personaggio che viene dal futuro per portare consapevolezza.

Sarà pronto Pino a confrontarsi con il futuro, a trasformare la consapevolezza in azioni concrete, ad accettare che il fantomatico “sistema corrotto” di cui si parla siamo noi stessi e non qualcosa che sta sopra di noi su cui non abbiamo alcun potere?

L’obiettivo di “Arts & Green” è di far diventare il teatro un luogo di riflessione sui temi della sostenibilità ambientale.

“Il periodo storico nel quale ci siamo ritrovati non può farci rimanere indifferenti. La scienza si è chiaramente espressa a gran voce sulla correlazione tra azione dell’essere umano e la crisi climatica e sanitaria che stiamo vivendo – commenta Daniele Ronco, direttore artistico di Mulino ad Arte -. Se da un lato, c’è bisogno della leggerezza che il teatro può offrire, di ascoltare belle parole, note sensuali, corpi che danzano, artisti che volteggiano nell’aria, al contempo abbiamo anche la necessità e il dovere di contribuire alla riflessione e alla sensibilizzazione, usando il nostro ambiente: il palco e il teatro”.

Nasce da questa consapevolezza la sezione “Arts & Green”, con uno spettacolo al mese fino a maggio e che coinvolge compagnie italiane e straniere, protagoniste assolute della scena artistica contemporanea, per affrontare le tematiche ambientali attraverso diversi linguaggi e rivolgendosi ad un pubblico vario, dagli adulti ai bambini: la drammaturgia contemporanea, la musica, il documentario, il canto, la commedia, la favola.

Ogni appuntamento sarà accompagnato dal coinvolgimento delle associazioni del territorio, il Gruppo Cultura del Comune di Piossasco e i Green Guys, gruppo di giovani nato nell’ambito delle attività in tema di sostenibilità de Il Mulino, in iniziative che anticiperanno gli spettacoli con approfondimenti sul tema affrontato e usando il format “Teatro a pedali” per coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sulla produzione e il consumo di energia.

Un percorso che ha l’obiettivo di portare il teatro tra il pubblico e il pubblico a teatro a parlare di sostenibilità ambientale e di buone pratiche affinché anche l’azione individuale possa contribuire alla giustizia ambientale e al contenimento della crisi climatica.

La rassegna “Live show – Arts & Green” accompagnerà il pubblico verso l’edizione 2022 del Festival Teatro a Pedali, che nella nuova edizione durerà una settimana, dal 21 al 26 giugno 2022: un festival di teatro in cui gli spettacoli saranno tutti alimentati dall’energia prodotta dalle biciclette pedalate dal pubblico.

I prossimi spettacoli

Arts & Green ha portato sul palco gli Eugenio in Via Di Gioia che hanno alternato musica a dialoghi con Andrea Vico, giornalista scientifico e scrittore; “Mulinobianco back to the green future” di Enrico Castellani e Valeria Raimondi con il difficile equilibrio tra naturale ed artificiale e lo spettacolo “Il piccolo esploratore”, ispirato al Piccolo Principe e ai grandi temi della frenesia, ricchezza, lavoro e tutela ambientale, uno spettacolo di e con Alice Melloni, rivolto a bambini e bambine dai 6 anni.

La compagnia Mulino ad Arte porterà in scena “Un pianeta ci vuole” di e con Ugo Dighero e Daniele Ronco (5 febbraio). Lo spettacolo “Effetto serra” di Alex Jones con Viviana Toniolo e Roberto Della Casa porta in scena il cambiamento climatico e le sue disastrose conseguenze, con un disperato attaccamento alla vita (12 marzo). Tra consumo sfrenato ed essenziali bisogni è lo spettacolo “YOU” Docu-fiction teatrale per un pianeta Altro con Davide Falbo (9 aprile), mentre il tema dei rifiuti sarà in scena con “Rusco revolution”, di Francesca Picci, spettacolo rivolto a bambini e bambine (10 aprile). Chiude la rassegna dedicata alla sostenibilità il concerto di “The Vegetable Orchestra”, adatto anche per i più piccoli, in cui musicisti, artisti visivi, designer, scrittori adoperano unicamente verdure come strumenti musicali, con sonorità che spaziano dal free jazz, al dub, ed all’elettronica sperimentale (7 maggio).

Il teatro eco-sostenibile

Non a caso la rassegna “Arts & Green” si tiene al Teatro Il Mulino di Piossasco, progetto di eco teatro inaugurato un anno fa e che da vecchio mulino che macinava farina utilizzando energia pulita è ora un nuovo mulino che “macina” cultura a basso impatto ambientale: luci a led, proiettori a basso assorbimento, efficientamento energetico della struttura, scelta di materiali eco-compatibili come arredi del foyer, utilizzo di prodotti ecologici per la pulizia, promozione del riciclo e del riuso per proporre intrattenimento teatrale a basso impatto ambientale.

Il Centro polifunzionale Il Mulino sta inoltre diventando il principale hub di animazione socio culturale del territorio, grazie alla fitta rete di collaborazioni con le altre realtà locali.

Il progetto “Arts and Green” ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione,offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

La rassegna “Live Show” diretta da Mulino ad arte a Cumiana, Orbassano e Piossasco è sostenuta da Fondazione Piemonte dal Vivo e i Comuni di Cumiana, Orbassano e Piossasco.

Prezzi

STAGIONE LIVE SHOW e ARTS & GREEN*

intero: 15 euro

ridotto (over 65, under 25, Persone con disabilità): 13 euro

ridotto bambini fino a 10 anni: 5 euro

*con l’eccezione di:

THE VEGETABLE ORCHESTRA

intero: 20 euro

ridotto (under 25): 15 euro

La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco (Via Riva Po 9) con il seguente orario: martedì 12-14, mercoledì 16-20, giovedì 16-18

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’ingresso ai singoli spettacoli è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: tel. e whatsapp 370.3259263 – info@mulinoadarte.com –

Per essere sempre aggiornato sulle iniziative e promozioni si può inviare un whatsapp al 370.3259263

Possibilità di prenotare gli spettacoli anche su Vivaticket, https://www.vivaticket.com/it?qubsq=231fd90e-e7ab-4ad9-8409-264eab3b05e5&qubsp=001999f9-9791-4719-b958-0097039eaf42&qubsts=1643648003&qubsc=bestunion&qubse=viva2prod1221&qubsrt=Safetynet&qubsh=872b1c7e86dcbfe0a8f60b07a076525d

Possibilità di pagare anche con Bancomat e Satispay.

Sostieni Mulino ad Arte

Si torna finalmente in scena, dopo i mesi di lock-down che hanno fermato molte attività nel nostro settore. Mulino ad Arte con gioia ed entusiasmo, anche se le criticità non sono finite.

Anche grazie al sostegno del pubblico Mulino ad Arte potrà continuare a offrire una proposta artistica di valore, attenta al mondo contemporaneo, vicina alle persone e sensibile all’ambiente.

Sostenere Mulino ad Arte significa condividere l’importanza della cultura, avere a cuore il futuro del teatro, garantire a tutti l’accesso agli spettacoli, credere nei giovani, contribuire allo sviluppo (culturale) del territorio.

IBAN IT22T0848730440000180101151 – BANCA DI CHERASCO

SATISPAY https://www.satispay.com/it-it/qrcode/?qrcode=https%3A%2F%2Fwww.satispay.com%2Fapp%2Fpay%2Fshops%2F1BDA002B-6913-47E5-8AF9-E42C5EE8BE42

Biglietto sospeso

Aderisci anche tu al “biglietto sospeso” l’iniziativa che ti permetterà di regalare una serata di teatro a chi è meno fortunato. Con un contributo di 10 euro potrai regalare 2 biglietti per il teatro.

Informazioni

https://mulinoadarte.com