Pavese e Fenoglio protagonisti del nuovo percorso di social reading

Per altre informazioni sul progetto

Pearson Social Reading with Betwyll: pearson.it/socialreading

Pagina dedicata al percorso di lettura: https://it.pearson.com/pearson-social-reading-betwyll/passione-di-vivere.htm

Presentazioni per i docenti

Il percorso viene presentato ai docenti in due webinar dedicati:

“La passione di vivere. Giovani, donne e territori nelle opere di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Un progetto di social reading nel centenario fenogliano” – 2 febbraio, 15.30-17.

Info e iscrizioni: https://www.pearson.it/webinar/3428/72/la_passione_di_vivere?iesError=login_required&iesErrorDescription=Login+required&iesError=login_required&iesErrorDescription=Login+required

“Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, fra tradizione e innovazione. Per scoprire due autori fondamentali della letteratura del Novecento italiano” – 16 febbraio, 15.30-17.

Info e iscrizioni: https://www.pearson.it/webinar/3429/72/cesare_pavese_e_beppe_fenoglio_fra_tradizione_e_innovazione_?iesError=login_required&iesErrorDescription=Login+required&iesError=login_required&iesErrorDescription=Login+required

Il social reading

Il social reading è una pratica di lettura condivisa attraverso cui gli utenti possono leggere insieme un testo, commentarlo, discuterne, secondo le dinamiche di interazione e comunicazione tipiche dei social network. Il tutto tramite smartphone, uno strumento a cui i ragazzi sono abituati e in cui sono portati a esprimere liberamente le loro idee e opinioni. A scuola, il social reading diventa un’esperienza comunitaria con un forte potenziale educativo nel favorire la comprensione, l’attenzione, l’empatia e la collaborazione tra studenti, insegnanti e lettori. La didattica del social reading propone un invito alla lettura inconsueto e fortemente stimolante, sviluppando le competenze verticali di letto-scrittura dei ragazzi e al tempo stesso potenziandone le competenze trasversali più strategiche. Le letture avvengono in stanze virtuali che diventano vere e proprie palestre per l’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Informazioni su Pearson

Pearson è l’azienda leader mondiale nel settore educational. In Italia, Pearson è presente dalla Scuola Primaria all’Università in tutti gli ambiti disciplinari, in molti dei quali è leader. Nella scuola opera con marchi di grande tradizione, come Paravia e Bruno Mondadori. Pearson si pone l’obiettivo di integrare la didattica tradizionale con sussidi digitali innovativi, che offrano un reale valore aggiunto allo studio e alla ricerca. Per preparare studenti e lavoratori ad affrontare al meglio le sfide del nuovo mercato del lavoro ha sviluppato il progetto “My Future”, un portfolio di materiali, certificazioni e patentini per l’orientamento e lo sviluppo di hard e soft skills. Per maggiori informazioni: pearson.it

Informazioni su CRC Innova

CRC Innova Srl è una società strumentale della Fondazione CRC, una delle dieci più importanti Fondazioni di origine bancaria italiane, da cui acquisisce i principi e i valori caratterizzanti. In un contesto globale caratterizzato da fenomeni complessi e allo stesso tempo da radicali e rapidi cambiamenti, CRC Innova si pone come finestra sull’innovazione in tutti i suoi molteplici aspetti, attraverso la realizzazione di progetti culturali, didattici e sociali che hanno nell’innovazione l’elemento caratterizzante. Per maggiori informazioni: https://crcinnova.it/

Informazioni su Betwyll

Betwyll è la startup innovativa che per prima ha sperimentato il social reading in ambito culturale e didattico. Attiva dal 2016, ha sviluppato l’omonima applicazione con cui ha proposto numerosi progetti di social reading in Italia e nel mondo coinvolgendo migliaia di utenti. Dal 2018 la qualità pedagogica del metodo su cui si basa è riconosciuta da Education Alliance Finland, il principale ente certificatore di soluzioni tecnologiche per l’educazione al mondo. A novembre 2021 ha rilasciato una versione completamente rinnovata dell’applicazione, attualmente disponibile sugli store. Per maggiori informazioni: https://betwyll.com/it/company/

Informazioni su Fondazione Cesare Pavese

Fondazione Cesare Pavese ha sede a Santo Stefano Belbo (CN), paese natale del grande scrittore piemontese, di cui divulga, valorizza e diffonde l’eredità umana e culturale. La sua attività si snoda tra organizzazione di grandi eventi, produzioni multimediali, attività editoriale, turismo e progettazione culturale. Si pone inoltre come polo di sperimentazione e strumento di crescita socio-economica del territorio attraverso la cultura. Per maggiori informazioni: https://fondazionecesarepavese.it/

Informazioni su Centro Studi Beppe Fenoglio

L’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Alba per dotare la città ed il territorio di uno strumento di studio, ricerca e divulgazione delle tradizioni letterarie, artistiche, storiche e culturali della zona, fissando come ambito operativo il territorio della Regione Piemonte. L’intitolazione del Centro a Beppe Fenoglio significa innanzitutto che la figura e l’opera dello scrittore albese costituiscono la centralità dell’attività dell’Associazione, ma non escludono, anzi valorizzano e favoriscono lo studio e la ricerca su tutte le altre tematiche. Per maggiori informazioni: https://www.centrostudibeppefenoglio.it/it/