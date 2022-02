Posticipato a giugno il concerto del M° Daniel Barenboim

Il concerto programmato per martedì 8 febbraio 2022 per il ciclo di recital dedicato ai Grandi Pianisti è posticipato a sabato 13 giugno 2022 alle ore 20.

Il M° Daniel Barenboim è costretto a sospendere l’attività per le prossime settimane per sottoporsi a un intervento chirurgico. Di conseguenza il concerto programmato per martedì 8 febbraio 2022 per il ciclo di recital dedicato ai Grandi Pianisti è posticipato a sabato 13 giugno 2022 alle ore 20.

Il Teatro alla Scala augura al M° Daniel Barenboim una rapida guarigione.

BIGLIETTERIA

I biglietti o abbonamenti per il concerto previsto per l’8 febbraio restano validi per accedere alla ripresa del 13 giugno.

In caso di impossibilità a partecipare allo spettacolo nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro il 5 marzo 2022:

Per gli acquisti online pagati con carta di credito, scrivendo a teatroallascala@ticketone.it e allegando i biglietti elettronici in pdf, il riaccredito avverrà direttamente sulla carta utilizzata per il pagamento originario;

per gli acquisti effettuati presso la biglietteria o pagati con voucher, scrivendo a rimborsi@fondazionelascala.it, allegando una foto o scansione del biglietto e fornendo i dati bancari (IBAN e, per conti esteri, codice BIC/SWIFT) del titolare per il riaccredito tramite bonifico;

gli Abbonati del turno Recital di piano potranno richiedere il rimborso scrivendo un’email a rimborsi@fondazionelascala.it indicando le proprie coordinate bancarie (IBAN, intestatario) per il bonifico.

Inoltre il Maestro Daniel Barenboim non potrà partecipare in veste di pianista al concerto diretto dal Maestro Zubin Mehta sabato 12 febbraio per la Stagione della Filarmonica della Scala.

Per informazioni: https://www.filarmonica.it

​