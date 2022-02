“Queens row” di Richard Maxwell

Richard Maxwell / New York City Players US

Queens Row

regia, drammaturgia: Richard Maxwell / commissione, produzione: Institute of Contemporary Arts – London / con: Nazira Hanna, Soraya Nabipour, Antonia Summer / scene, luci: Sascha van Riel / costumi: Kaye Voyce / direttore di produzione: Nicholas Elliott / con il sostegno di: Richard Maxwell Commission Supporters Circle, Friends of the Institute of Contemporary Arts, Cockayne – Grants for the Arts, London Community Foundation

durata 50’

spettacolo in inglese con sovratitoli in italiano

spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro

In un futuro prossimo, all’indomani di una guerra civile che ha lasciato l’America in ginocchio, tre donne – una madre, un’amante e una figlia – salgono su un podio in una stanza spoglia per raccontare, una alla volta, cosa è rimasto delle loro vite tormentate da discriminazione, violenza, povertà e morte: Naz racconta della sua città, Queens Row, Massachusetts, e del suo unico figlio che, andato a cercare un po’ di fortuna a Odessa, Texas, si è innamorato di una donna, ma in un raptus di gelosia ha ucciso un uomo ed è stato a sua volta freddato dalla polizia. Antonia parla al suo amante perduto, aggiornandolo sulla sua vita e sulla figlia avuta insieme. Nello spazio buio, una terza donna entra in scena, accompagnata sul suo piedistallo dalle altre due: è Soraya, che racconta con voce spezzata del luogo in cui si trova, Las Cruces, in New Mexico, dei suoi genitori, delle persone che hanno abbandonato Queens Row, del padre morto e della sua mancanza di speranze, della sopravvivenza, della felicità.

Con il procedere dei tre monologhi, il legame che unisce le tre donne risulta sempre più evidente. Senza cadere in cliché di commiserazione e consolazione, in Queens Row Richard Maxwell, artista di culto della scena americana, visualizza con maestria un futuro che conferma molte delle paure più torve di oggi, lasciando infine che un raggio di speranza entri nonostante tutto in questo buio.

Nell’ambito del Public Program di FOG, in occasione dello spettacolo, venerdì 4 marzo alle 20.30 il regista Richard Maxwell dialoga sul lavoro con Caterina Piccione, docente di Filosofia del teatro all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Richard Maxwell, regista e drammaturgo statunitense, è fondatore e direttore artistico della compagnia teatrale New York City Players. Studia recitazione presso l’Illinois State University e in seguito diventa uno dei cofondatori del Cook County Theater Department. Ha ricevuto il Doris Duke Performing Artist Award e la Guggenheim Fellowship, due OBIE Off-Broadway Theater Award, una borsa della Foundation for Contemporary Arts ed è stato invitato alla Whitney Biennial.

Il suo ultimo libro Theater for Beginners è pubblicato da TCG (2015).

Tra i titoli più celebri di Maxwell, vi sono Boxing 2000 (2000), Good Samaritans (2004), The End of Reality (2006), Ode to the Man Who Kneels(2007), People Without History (2009), Vision Disturbance (2010) — presentato a Triennale Milano Teatro nel 2017, Neutral Hero (2011), The Evening (2015). Ha diretto la pièce Really di Jackie Sibblies Drury con i New York City Players (2016). Nell’aprile 2017, il suo lavoro Samara è stato prodotto da Soho Rep., per la regia di Sarah Benson con musiche originali di Steve Earle.

In Europa le sue opere sono state commissionate dall’ICA di Londra, dal Festival D’Automne, dal Kunstenfestivaldesarts, dal Wiener Festwochen. Nel 2019 Maxwell ha creato un progetto in collaborazione con un gruppo di profughi in Francia al Théatre de la Commune (Aubervilliers).

Nel 2005 è stato invitato per la prima volta a presentare il suo lavoro in Italia, in occasione della 37° Biennale di Venezia diretta da Romeo Castellucci. I suoi spettacoli sono rappresentati in tutto il mondo e tradotti in diverse lingue.

