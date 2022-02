Riccardo Frizza dirige ”Le tre regine” al Teatro San Carlo di Napoli

By

Riccardo Frizza torna a Napoli con un concerto particolarmente interessante e già applaudito sia alla Lyric Opera of Chicago che al Liceu di Barcellona: nel programma “Le tre regine” sono riuniti i finali della trilogia Tudor di Donizetti, che esaltano il carattere drammaturgico e vocale di tre delle più affascinanti eroine della storia dell’opera, Anna Bolena, Maria Stuarda ed Elisabetta (Napoli, Teatro di San Carlo, 19 e 22 febbraio).

È interessante la coincidenza di questi concerti con l’uscita, il 4 marzo, del doppio CD Pentatone “The Three Queens”: il disco contiene la registrazione dal vivo del concerto diretto dal Maestro Frizza sul podio della Lyric Opera of Chicago nel dicembre del 2019. Sondra Radvanovsky si fa brillantemente in tre, contornata da un eccellente ensemble di solisti. Anche a Napoli Riccardo Frizza, alla guida dell’orchestra del Teatro del San Carlo e del Coro preparato da José Luis Basso, avrà a disposizione, oltre alla regina Sondra Radvanovsky, ottimi cantanti chiamati a dare voce agli altri protagonisti degli atti: Edoardo Milletti, Antonio Di Matteo, Giulio Pelligra, Martina Belli, Caterina Piva, Sergio Vitale.

Riccardo Frizza, direttore musicale del Donizetti Opera di Bergamo, è tra i più acclamati direttori d’orchestra della sua generazione, ospite regolare di teatri e festival nazionali e internazionali quali l’Opéra di Parigi, Lyric Opera di Chicago, Metropolitan di New York, Bayerische Staatsoper, Teatro alla Scala, Teatro Real, Rossini Opera Festival, Gran Teatre del Liceu, Festival Verdi di Parma, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Gewandhausorchester di Lipsia e Sachsische Staatskapelle di Dresda. Dopo il recente Elisir d’amore inaugurale al Donizetti Opera, i concerti con l’Orchestra Haydn e l’Omaggio a Caruso all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, La clemenza di Tito alla Bilbao Opera, un concerto sinfonico al Teatro Malibran di Venezia, Le tre regine al Teatro San Carlo, è atteso al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (L’amico Fritz) e al Metropolitan Opera di New York (Lucia di Lammermoor).

Nel giugno 2021 ha vinto il Premio Ópera XXI come migliore direttore musicale. Il riconoscimento, assegnato dall’omonima associazione dei teatri, festival e stagioni stabili di Spagna, gli è stato conferito per l’eccellenza della Lucia di Lammermoor in scena all’ABAO Bilbao Ópera nell’ottobre 2019.