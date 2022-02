Al via “Un libro tante scuole” con “L’isola di Arturo”

«Intesa Sanpaolo continua il proprio impegno al fianco dell’importante fiera torinese per la promozione del libro e della lettura, partecipando a una nuova iniziativa che è dedicata al mondo della scuola e si inserisce in una forte sinergia tra realtà pubbliche e private. Apriamo tutte le Gallerie d’Italia, che si confermano così luoghi vivi di condivisione, di idee e di opportunità di approfondimento, diventando presenza sempre più significativa in continua relazione con le città», dichiara Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici, Intesa Sanpaolo

«Dopo il successo della passata edizione, l’iniziativa Un libro tante scuole torna anche quest’anno grazie al sostegno dell’Associazione delle fondazioni bancarie piemontesi, che da sempre affianca il Salone Internazionale del Libro nella promozione della lettura, soprattutto tra le nuove generazioni – afferma Giovanni Quaglia, Presidente della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria –. In questi tempi di pandemia i libri possono rappresentare per i più giovani un importante antidoto alla solitudine e un prezioso strumento di crescita e arricchimento, come lo sono per Arturo, il protagonista del romanzo di Elsa Morante scelto per questa edizione.»

I protagonisti

L’arcipelago delle relazioni

Con: Vittorio Lingiardi

Pochi libri hanno saputo raccontare i legami come L’isola di Arturo. Padri che sembrano eroi e si scoprono fantasmi, solitudini e amori impossibili. Le difficoltà di crescere raccontate da uno psicoanalista attento alla poesia e alla letteratura.

Morante e la sua storia

Con: Antonella Lattanzi

Un viaggio nella società e nella cultura letteraria di quegli anni, per capire le radici e il retroterra, approfondirne i protagonisti.