“SE.NO.” chiude la 5° edizione del Festival ScienzaInScena Pent-Atto

Il 10 e 11 febbraio 2022 la compagnia Arditodesìo – Jet Propulsion Theatre con SE.NO., chiude la quinta edizione del Festival ScienzaInScena Pent-Atto portando in scena al Pacta Salone di Milano un testo in prima assoluta che indaga sulle trasformazioni nel bene e nel male dei corpi aggrediti dai killer del nostro secolo.

Roberta scopre di avere un tumore al seno e la sua vita viene profondamente trasformata nel male, ma sorprendentemente anche nel bene. Il suo esempio diventa l’emblema di tutto quello che si può imparare affrontando situazioni particolarmente difficili. Questa nuova produzione Arditodesìo – Jet Propulsion Theatre tocca il tema del tumore al seno dal punto di vista umano, ma anche scientifico e medico e invita a capire un po’ meglio uno dei problemi di salute più frequenti dei nostri tempi.

“Il tumore al seno, – racconta l’autore e regista Andrea Brunello – come tutte le malattie ad alto rischio, ci porta direttamente a contatto con la nostra mortalità: quel rischio sta lì, anche dopo la guarigione, a ricordarci che la salute non è per sempre. La medicina ha raggiunto dei risultati sorprendenti rispetto anche a qualche anno fa, e adesso il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, è quasi certamente curato al 100%. Nonostante questo, il tumore rimane un tabù formidabile, e viene spesso visto come una condanna alla quale non si può sfuggire.

Se.No. è uno spettacolo prima di tutto, ma è anche uno strumento per sensibilizzare, divulgare e coinvolgere il pubblico, offrendo spazi di incontro, testimonianza e dibattito. Il racconto è scientifico ed emozionale, utile e coinvolgente: una nuova frontiera del teatro civile che crediamo sia proprio quella della comunicazione scientifica documentata e competente”.

PACTA SALONE

10 e 11 febbraio 2022 ScienzaInScena

SE.NO. prima assoluta

di Andrea Brunello

contributo medico e scientifico di Antonella Ferro

con Giulia Toniutti

contributi video Maria Eugenia D’Aquino, Annig Raimondi, Riccardo Magherini, Laura Anzani, Ettore Distasio e Mauro Negri

regia Andrea Brunello

produzione Compagnia Arditodesìo

