“Shakespeare in Palermo” – Approda in città in esclusiva italiana per fare rivivere il Bardo

Calarsi nel cuore creativo dell’Inghilterra del Cinquecento, vivere in prima persona il teatro immortale di Shakespeare, a partire dal quale niente è stato più come prima. E farlo con chi la terra del Bardo l’ha respirata, nascendoci e recitando il luoghi “sacri” come il Globe Theatre.

Non poteva che chiamarsi “Shakespeare in Palermo” la due giorni in esclusiva italiana organizzata dall’accademia di spettacolo La valigia dell’attore e tenuta dall’attrice, regista e coach londinese Sarah Finch che, insieme a teatro, cinema e formazione, continua a calpestare le tavole del Globe e di tanti teatri inglesi e internazionali.

Una full immersion sul teatro di Shakespeare e sulle sue influenze nella scena di oggi che la Finch porta in giro in tutto il mondo, con laboratori e masterclass. Nell’appuntamento palermitano, il 26 e il 27 febbraio, sarà affiancata dall’attore e regista Ugo Bentivegna,direttore dell’accademia di spettacolo La valigia dell’attore, che del Globe ha calpestato le scene in diverse occasioni.

Una due giorni – in continuità con altri lavori in forma di incontri, stage e masterclass che l’accademia organizza periodicamente – che si terrà nella sede dell’accademia (piazza Sant’Anna, 3, a Palermo) e sarà articolata in un workshop per allievi attori, aperta a chiunque sia interessato, e in una masterclass, rivolta invece ad attori, registi e professionisti in discipline legate alla scena.

Un’esperienza intensa e altamente formativa, che permetterà di studiare Shakespeare attraverso chi lo studia, lo perfeziona e lo “vive” quotidianamente.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 febbraio via email a lavaligiadellattoreparoma@gmail.com, info ai numeri 329 9227069 – 3318785820

Link video Sarah Finch https://fb.watch/b62dZGTdvB/

Sarah Finch, Regno Unito, è un’affermata attrice teatrale e cinematografica, regista, scrittrice e coach di laboratori di recitazione. A teatro si è esibita nel West End di Londra, con la Royal Shakespeare Company, con il Regent’s Park Open Air Theatre ed è stata in tournée con produzioni in tutto il Nord America e in Europa. Appare regolarmente in produzioni televisive su BBC, ITV, Channel 4 e canali internazionali e ha molti crediti cinematografici. Ha diretto spettacoli per il teatro nel Regno Unito e in Italia. È un membro fondatore della compagnia itinerante The Lions Part. Nel campo dell’istruzione e della formazione, gestisce laboratori e corsi di teatro in tutto il mondo.

Ugo Bentivegna, palermitano, attore, regista, insegnante di recitazione di dizione e public speaking all’accademia di Costume e moda di Roma. Si diploma, giovanissimo, alla scuola di recitazione Teatès diretta da Michele Perriera. Nel 2003 si laurea in Storia del teatro alla Sapienza di Roma. Lavora come assistente con diversi registi italiani, tra cui Maurizio Scaparro, Massimo Ranieri, Giorgio Barberio Corsetti, Fabio Grossi, Fabio Massimo Iaquone e al Globe Theatre di Londra con la compagnia The Lyons Part. Frequenta una masterclass per attori professionisti all’Actors’ Studio di Los Angeles ed è impegnato come attore di teatro, cinema e Tv. Dirige l’accademia di spettacolo La valigia dell’attore.