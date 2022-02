“Stasera gioco in casa” Gianni Morandi al Teatro Duse anche a Marzo

By

Gianni Morandi sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna anche a marzo, con tre nuove date: 10, 12, 13 marzo 2022 (giovedì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Prosegue, dunque, a grande richiesta la residency ‘Stasera gioco in casa’, partita il primo novembre 2019 in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città.

Le prevendite per le nuove date sono già aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e nei punti vendita del circuito Vivaticket (info teatroduse.it). Ancora disponibili le ultime poltrone per le date già annunciate del 17, 26 e 27 febbraio.

Dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia, Morandi è tornato al Duse il 19 gennaio ed è subito stato travolto dall’entusiasmo del pubblico, che lo ha accolto con una serie ininterrotta di sold-out. Con i concerti di marzo, salgono a 35 i live ‘Stasera gioco in casa’, in cui Gianni interpreta tutti i suoi più grandi successi e racconta i momenti più emozionanti della sua carriera artistica. Ad accompagnarlo in scena ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

In scaletta al Duse, non mancherà ‘Apri tutte le porte’, il brano scritto da Lorenzo Jovanotti, che gli è valso il terzo posto e il premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ al 72esimo Festival di Sanremo.

MORMORA MUSIC

Gianni Morandi

STASERA GIOCO IN CASA

pianoforte ALESSANDRO MAGRI

chitarra ELIA GARUTTI

foto ANGELO TRANI

Il brano ‘Stasera gioco in casa’ è di PAOLO ANTONACCI

TUTTE LE DATE

10, 12, 13 marzo 2022 – NUOVE DATE

17, 26, 27 febbraio 2022

(Inizio spettacoli: ore 21, domenica ore 16)

BIGLIETTI:

Intero

Prima platea. 79 euro

Seconda platea. 64 euro

Barcacce di platea. 64 euro

Prima galleria e palchi 54 euro

Barcacce di primo ordine 54 euro

Palchi con visibilità ridotta 39 euro

Seconda galleria 39 euro

Loggione e seconda galleria laterale. 29 euro

BIGLIETTERIA:

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it | Vivaticket.it