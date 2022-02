Gli appuntamenti dell’ORT per il mese di Marzo 2022

Il nuovo spettacolo su Alice di Venti Lucenti, i gruppi da camera dell'ORT in giro per la Toscana e due produzioni in Stagione con il recupero di Chiquito.

Il primo sabato del mese, 5 marzo, torna Tutti al Teatro Verdi! la rassegna dedicata al pubblico delle famiglie, con il secondo e ultimo appuntamento per questa edizione.

Il pomeriggio alle ore 16.30 sul palco del Verdi va in scena una nuovissima edizione de Le straordinarie avventure della piccola Alice realizzata da Venti Lucenti in collaborazione con la Fondazione ORT e la Fondazione Guido d’Arezzo e con il contributo di Fondazione CRF. Dopo la messa in scena fiorentina, arricchita anche dai matinée dedicati alle scuole ( 3 e 4 marzo ), il nuovo spettacolo che prende spunto dal famoso romanzo di Lewis Carroll, raggiunge anche il Teatro Petrarca di Arezzo in doppia data: 8 marzo recita per le scuole locali e 9 marzo ore 19.00 spettacolo aperto al pubblico. Sul palco protagonisti insieme agli attori della compagnia fiorentina e gli studenti del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo, ci saranno per l’occasione anche gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo. Lo spettacolo, scritto e diretto da Manu Lalli, offre una lettura che esalta i caratteri visionari e onirici del romanzo e che trova una naturale cornice nella musica eseguita dal vivo dall’Orchestra della Toscana e rielaborata e diretta da Carlomoreno Volpini.

A marzo la musica da camera torna a fare da sfondo con tanti appuntamenti in Toscana distribuiti sul territorio regionale grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Due serate con Gli anni Verdi, lo spettacolo ideato e scritto dall’attore trasformista Alessandro Riccio, il 2 marzo a Rapolano Terme e giovedì 3 a Pietrasanta. Si tratta della terza collaborazione tra Riccio e l’ORT, qui coinvolta in un ensemble di archi e fiati: uno spettacolo coinvolgente e spassoso, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo perfetto. Alessandro Riccio veste i panni di Giuseppe Verdi, assapora la ricerca storica e la fa rivivere con leggerezza e affetto in una messa in scena adatta a ogni tipo di pubblico. Sempre Riccio con la stessa formazione ORT ritorna anche con il famoso spettacolo Ti racconto Don Giovanni giovedì 10 marzo all’interno della stagione concertistica del Teatro Metropolitan di Piombino e a Grosseto giovedì 24 marzo (ore 18:30), mentre continua il suo tour toscano il Quintetto di Ottoni dell’ORT con il Trio Jazz e la voce di Mya Fracassini nella musica di Lucio Battisti, venerdì 4 marzo nel Casentino al Teatro degli Antei di Pratovecchio.

Prosegue poi il grande cartellone 21/22 dell’Orchestra della Toscana con due produzioni.

Martedì 15 marzo torna al Teatro Verdi di Firenze Ryan McAdams, maestro americano (già protégé di James Levine e Lorin Maazel) che dimostra una spiccata inclinazione verso la musica del presente. Perciò dirige Strum della sua connazionale Jessie Montgomery, violista e didatta che ha ideato questa pagina per suonarla lei stessa con il gruppo da camera degli Sphinx Virtuosi, che sostiene la crescita culturale e professionale di giovani strumentisti afroamericani e latinos. Per il resto, pagine ottocentesche: la Sinfonia Scozzese di Felix Mendelssohn e il Concerto n.2 di Saint-Saëns, lavoro squisito che porta di nuovo a collaborare con l’ORT Pietro De Maria, pianista dalla tecnica preziosa, uno degli ultimi allievi della scuola di Maria Tipo. In replica mercoledì 16 a Poggibonsi, venerdì 18 a Empoli e sabato 19 a Livorno .

A chiusura del mese, venerdì 25 marzo ( in replica anche al Verdi di Pisa martedì 29 ), ci sarà poi il recupero del concerto con William Chiquito, rinviato a causa Covid lo scorso gennaio. Protagonisti sul palco del Verdi di Firenze gli archi dell’ORT: concertatore d’eccezione, William Chiquito nuova spalla dei violini primi da circa un anno. Lui, colombiano arrivato a studiare alla Scuola di Fiesole grazie a una borsa di studio finanziata dall’artista Fernando Botero, suo compatriota, è stato per diverse stagioni violino di fila nell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma arrangiamenti e trascrizioni per orchestra di archi, opere a volte dimenticate o riscoperte, tra cui un inedito arrangiamento della Partita in si minore di J.S.Bach a firma di Mario Castelnuovo-Tedesco ( una prima esecuzione assoluta ).

Ricordiamo che restano validi i biglietti acquistati precedentemente per il 27 gennaio e prosegue la prevendita per la nuova data del 25 marzo presso la biglietteria e sui consueti canali online.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO / MARZO 2022

mercoledì 2 marzo 2022 | Rapolano Terme (SI), Teatro del Popolo ore 21.00 in collaborazione con FTS

giovedì 3 marzo 2022 | Pietrasanta (LU), Teatro Comunale ore 21.00 in collaborazione con FTS e Fondazione Versiliana

Gruppi da Camera 2021/22

GLI ANNI VERDI

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio

musiche di Giuseppe Verdi

arrangiamenti di Francesco Oliveto

una produzione Fondazione ORT

Rapolano Terme

Biglietti da €8,00 a €14,00 – Info tel. 0577 724617 – cel. 331 8181776 – www.teatrorapolano.it

Pietrasanta

Biglietti da €8,00 a €22,00 – Info tel. 0584 795511 – Fondazione Versiliana tel. 0584 265735 – 265733

info@versilianafestival.it

www.versilianafestival.it – in vendita su www.ticketone.it

venerdì 4 marzo 2022 | Pratovecchio-Stia (AR), Teatro degli Antei ore 21.00 in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2021/22

MYA CANTA BATTISTI

Quintetto di Ottoni dell’ORT e Trio Jazz

Mya Fracassini cantante

musiche di Lucio Battisti

arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli

una produzione Fondazione ORT

Biglietti

da €8,00 a €18,00

Info tel. 0575 583762 e 0575 504837

anagrafe.pratovecchio@casentino.toscana.it

sabato 5 marzo 2022 | Firenze, Teatro Verdi ore 16.30

mercoledì 9 marzo 2022 | Arezzo, Teatro Petrarca ore 19.00

Tutti al Teatro Verdi!

LE STRAORDINARIE AVVENTURE DELLA PICCOLA ALICE

spettacolo di Venti Lucenti in collaborazione con Fondazione ORT

liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll

musiche di Čajkovskij, Rota, Dvořák, Prokof’ev, Rossini

scrittura scenica e regia di Manu Lalli

elaborazione musicale e direzione Carlomoreno Volpini

Orchestra della Toscana

con gli attori di Venti Lucenti e gli studenti del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo

in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo e la Fondazione CR Firenze

Biglietti Firenze:

Bambini €5,00

Adulti €8,00

in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi e online su www.teatroverdifirenze.it – Info: tel.055-212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Arezzo: Bambini € 3,00 – Adulti €8,00 – www.fondazioneguidodarezzo.com

giovedì 10 marzo 2022 | Piombino, Teatro Metropolitan ore 21.00 in collaborazione con FTS

giovedì 24 marzo 2022 | Grosseto, Sala Friuli – Parrocchia di San Francesco ore 18:30 in collaborazione con Agiums Grosseto

Gruppi da Camera 2021/22

TI RACCONTO DON GIOVANNI

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

una produzione Fondazione ORT

Piombino Biglietti:

Intero €12,00

Ridotto €9,00

Ragazzi € 5,00

in vendita online su www.eventipiombino.it

Info tel. 0565 30385 – metropolitanpiombino@gmail.com

Grosseto Biglietti:

Intero €12,00

Ridotto under 18 €5,00

Info cel. +39 339 7960148 agimus.grosseto@agimus.it

martedì 15 marzo 2022 | Firenze, Teatro Verdi ore 21.00

mercoledì 16 marzo 2022 | Poggibonsi, Teatro Politeama ore 21.00

venerdì 18 marzo 2022 | Empoli, Palazzo delle Esposizioni ore 21.00

sabato 19 marzo 2022 | Livorno, Teatro Goldoni ore 21.00

Stagione Concertistica 2021/22

Ryan McAdams direttore

Pietro De Maria pianoforte

Orchestra della Toscana

JESSIE MONTGOMERY Strum (2012)

SAINT-SAËNS Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.22

MENDELSSOHN Sinfonia n.3 op.56 ‘Scozzese’

Firenze Biglietti:

Intero €17,00

Ridotto €15,00 (+ prevendita)

in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.teatroverdifirenze.it

Info: tel.055-212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Poggibonsi biglietti:

Intero €13,00

Ridotto €10,00

tel. 0575 983067 biglietteria@poilteama.info

Empoli Biglietti:

Intero €17,00 –

Ridotto €15,00

in vendita presso la Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su www.eventbrite.it –

Info: tel.0571-711122 – www.centrobusoni.org

Livorno Biglietti:

€10,00

under 25 €15,00

acquistabili online su www.ticketone.it e alla Biglietteria del Teatro Goldoni

tel. 0586 204290 – biglietteria@goldoniteatro.it – www.goldoniteatro.it

venerdì 25 marzo 2022 | Firenze, Teatro Verdi ore 21.00

martedì 29 marzo 2022 | Pisa, Teatro Verdi ore 21.00

Stagione Concertistica 2021/22

William Chiquito concertatore

Orchestra della Toscana

MOZART Divertimento per archi K.136

BACH/CASTELNUOVO-TEDESCO Partita in si minore – prima esecuzione

SCHUBERT/MAHLER La morte e la fanciulla

Firenze Biglietti:

Intero €17,00

Ridotto €15,00 (+ prevendita)

in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.teatroverdifirenze.it

Info: tel.055-212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Pisa Biglietti:

da €5,00 a €15,00

in vendita alla Biglietteria tel. 050 941188 e online su www.vivaticket.it