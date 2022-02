TEATRO CELEBRAZIONI – Bologna I GEMELLI DI GUIDONIA in TRE X 2 – TRA RADIO E TV

Il 21 aprile 2022 I Gemelli di Guidonia saranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con Tre x 2 – tra radio e tv.

Come fa la musica a invadere le vite di tre giovani fratelli? Sì, perché si chiamano “gemelli” ma in realtà sono fratelli. Pacifico, Gino ed Eduardo si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro tre voci danno vita a performance straordinarie. I grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati, interpretati e… avvicinati. Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata attraverso la musica che ha infinite potenzialità e infiniti modi per divertire ed emozionare. Divertimento ed emozioni assicurate, accompagnate da tre voci che si intersecano in maniera perfetta.

PREZZI: I platea 33,00 € – II platea 29,00 € – Balconata e palchi 23,00 €

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).