”The circle in expansion” un forum on line curato dalla compagnia teatrale Instabili Vaganti

Promosso da ATER Fondazione: 4 webinars con ospiti internazionali per ragionare sul teatro come strumento per superare i confini.

Nell’ambito di Beyond Borders, progetto internazionale di ricerca della compagnia Instabili Vaganti, realizzato in collaborazione con ATER Fondazione, Arboreto Teatro Dimora, La MaMa Umbria International e vincitore del bando Boarding Pass Plus del Ministero della Cultura, si terranno 4 webinars, a cominciare dal 27 febbraio, per dialogare sulla funzione del teatro oggi a livello globale e costruire una comunità internazionale e multiculturale in grado di generare un mutuo supporto tra operatori, pensatori e artisti.

Beyond Borders è un progetto di condivisione artistica che prevede momenti di creazione a distanza, pensati per mantenere attivo il dialogo interculturale tra artisti di differenti Paesi, grazie all’utilizzo dei media digitali e delle piattaforme online, e momenti di residenza artistica, scambio di pratiche e formazione che avvengono dal vivo, in diversi paesi del mondo, al fine di intraprendere processi di creazione condivisa ed attivare nuovi percorsi co-produttivi.

Il progetto coinvolge una vasta rete di partner esteri tra cui: La Mama ETC di New York, il festival Cross Currents di Washington DC, i festival FINTDAZ e FITICH in Cile, l’Hornbill festival, Culture Monks e Ahum Trust in India, Théatre Ker in Senegal, Masakini Theatre Company in Malesia, che saranno presenti durante i diversi webinars, insieme a performer, pensatori, critici, professori universitari e esperti da ogni parte del mondo.

Il forum rappresenta un momento di riflessione e di confronto interculturale, uno spazio virtuale capace di generare una “memoria globale condivisa” in grado di fotografare il particolare periodo storico che stiamo attraversando e dal quale far nascere un dibattito e una riflessione su tematiche globali che riguardano non solo il teatro ma anche la cultura in generale e l’attualità dei diversi paesi.

Quando la metafisica e la politica s’incontrano, nascono buone utopie o “eutopie”.

E’ questa la premessa del filosofo e critico teatrale Enrico Piergiacomi, che curerà la contestualizzazione filosofica dei temi che verranno discussi nel forum, che ha dato il via a queste serie di webinars in lingua inglese,

che verranno moderati dal regista statunitense Jesus Quintero e si avvarranno della collaborazione di Wyde – The connective school e ADD Communication.

Il primo incontro, che si terrà il 27 febbraio alle 15.00, dal titolo “Walls that close, walls that free” si concentrerà sulla nozione di “confine” e sul cambiamento in atto di questo concetto nell’era pandemica che stiamo attraversando, mettendo in evidenza l’importanza per la creazione artistica di creare confini positivi, in grado di proteggere il lavoro del performer e il dialogo interculturale.

Tra gli ospiti che interverranno in questo primo pannello di discussione: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori di Instabili Vaganti e ideatori del progetto, Mia Yoo, direttrice artistica de La Mama ETC New York, Adriana Garbagnati, direttrice artistica de La Mama Umbria International, Francesca Zitoli, responsabile dei progetti internazionali per ATER Fondazione, Roberto Prestigiacomo – Professore della Trinity University – USA.

Le date dei successivi webinars saranno: 13 marzo, il 3 e il 24 aprile 2022.

Tra i relatori vi saranno: David Diamond in rappresentanza della rete internazionale Theatre Without Borders (US), Brahma Prakash Singh, professore della JNU University , Anuradha Venkataraman, danzatrice classica indiana, Parnab Mukherjee e Sudipta Dawn di Culture Monks, Theja Meru di Tafma (India), Ivanka Apostolova Baskar del ITI Centre in Macedonia, Sabera Shaik di Masakini theatre company di Kuala Lumpur (Malesia), Charlie Pepiton professore della Gonzaga University di Washington DC (US).

Gli incontri saranno trasmessi in live streaming sulla pagina facebook della Compagnia Instabili Vaganti.

Per partecipare, fare interventi e domande occorre registrarsi anticipatamente al seguente link: https://wyde.zoom.us/webinar/register/WN_RvB0r7PdRr67Wlr4ImOq8A

Calendario degli incontri

27 Febbraio 2022 h. 15.00

Walls that close, walls that free. Is a border necessarily harmful?

13 Marzo 2022 h. 15.00

Theatre as a space for the good contagion: method and problems

3 Aprile 2022 h. 15.00

Revolution starts from confinement. An hypothesis of political theatre

24 Aprile 2022 h. 15.00

The space for a dramatic Eutopia, or the circle in expansion

Segui in diretta sulla Pagina FB

Per informazioni: organizzazione@instabilivaganti.com