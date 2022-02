“When the Rain Stops Falling” di Andrew Bovell

WHEN THE RAIN STOPS FALLING

(Quando la pioggia finirà)

di Andrew Bovell

da un progetto di lacasadargilla

regia Lisa Ferlazzo Natoli

traduzione Margherita Mauro

con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese

Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, Francesco Villano

scene Carlo Sala – costumi Gianluca Falaschi

disegno luci Luigi Biondi – disegno del suono Alessandro Ferroni

disegno video Maddalena Parise

produzione ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Due con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas

Premio ANCT 2019 per la regia a Lisa Ferlazzo Natoli

Premio Ubu 2019 a Lisa Ferlazzo Natoli Miglior regia, a Gianluca Falaschi Migliori costumi e a

Andrew Bovell Miglior nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica

Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2019 a Camilla Semino Favro Migliore attrice emergente

Arriva domenica 6 marzo (ore 21) al Teatro Comunale di Casalmaggiore uno degli spettacoli più premiati del 2019: “When the Rain Stops Falling (Quando la pioggia finirà)”, del drammaturgo australiano Andrew Bovell, testo rappresentato e acclamato in tutto il mondo. La messinscena italiana, prodotta da ERT/Teatro Nazionale, Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due, è diretta da Lisa Ferlazzo Natoli (premi ANCT e UBU 2019 per la miglior regia) e vede in scena i nove attori Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Francesco Villano e Camilla Semino Favro, vincitrice del Premio Maschere del Teatro 2019 come miglior attrice emergente.

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio ormai adulto che non vede da quando questo aveva sette anni. È questo l’inizio apparente, o forse l’epilogo, di una saga familiare che ci porta, vertiginosamente – dal 2039 al 1959, slittando nel e con il tempo – alle soglie di un diluvio torrenziale che ha il sapore eccentrico e favoloso della pioggia di rane in Magnolia di Paul Thomas Anderson. È la storia delle famiglie Law e York: quattro generazioni di padri e figli, delle loro madri e mogli.

Quasi un romanzo teatrale intimo e distopico che Bovell disegna con un’affascinante struttura drammaturgica, dove i diversi fili narrativi, il graduale sovrapporsi delle temporalità e l’incrocio dei destini delle quattro generazioni, raccontano una corrispondenza così profonda tra le esperienze di ognuno da suggerire che negli alberi genealogici non vi siano scritti solo i nomi dei protagonisti, ma anche i comportamenti, le inclinazioni, i desideri e gli errori.

Un viaggio nel tempo, una vera e propria forma stilistica grazie a un’architettura narrativa nitida e complessa che si muove nello spazio e nel tempo della storia stessa. Una scena scivola nell’altra grazie a un salto agile, semplicemente descritto con un “e ci troviamo in” e diventa così imprevedibile, svela combinazioni, corrispondenze e collegamenti tra i personaggi che s’immergono, letteralmente, nell’azione teatrale entrando e uscendo dal racconto di ognuno degli altri. E lungo l’arco delle generazioni le madri e i figli, i mariti e le mogli reiterano gesti, frasi o comportamenti quasi inconsapevolmente, come un’eco di vite che non hanno conosciuto, ma presentono.

Bovell – con leggeri, impercettibili slittamenti – usa quasi le stesse parole ripetute anche in salti generazionali, adombra con straordinaria efficacia al meccanismo fatale dell’eredità e al mistero della memoria. Come se questa, mutasse e s’infiltrasse, nelle nostre vite. Nei gesti e nelle cose stesse.

Durata: 1 h 55’.

Ingresso con Super Green Pass e mascherina ffp2 obbligatoria per tutto lo spettacolo.

