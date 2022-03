A FOG 2022 il ritorno di Casino Royale con “Road to Polaris”

13 marzo

ore 19.30 e ore 21.30

Triennale Milano Teatro

Viale Alemagna 6

Milano

Casino Royale

Venaus Quintet IT

Road to Polaris

concerto

prima assoluta

Casino Royale torna dal vivo dopo l’uscita di Polaris, con uno spettacolo ideato appositamente per FOG, un racconto sonoro che mette insieme i fili di una direzione estetica inseguita negli ultimi due anni. Una ricerca di sonorità, stili e strumenti apparentemente decontestuali, ma che aggiungono i colori necessari a inseguire una direzione creativa tanto onirica quanto cinematica. I fili metropolitani del DNA urbano si fondono con quelli analogici degli archi del Venaus Quintet e con le percussioni dal sapore etnico di Miccolis, il tutto arrangiato e diretto dal M° Giorgio Mirto. Il concerto, così come Polaris sarà un viaggio verso qualcosa. Scenari visionari snocciolati attraverso brani classici, odierni e inediti dei CR.

Data la grande richiesta, è stata aggiunta una seconda replica del concerto, oltre a quella inizialmente prevista alle 19.30, alle ore 21.30.

Una delle formazioni più longeve ancora in attività in Italia, i Casino Royale nascono nel 1987 a Milano e animano i palchi con il suono caldo e carico di energia della loro musica ska. Una band stranamente assortita tra ragazzini e veterani, amanti dei Clash, dello ska e del reggae giamaicano. Nei primissimi anni novanta ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono contaminandosi con il ragga-hip hop e il rock di matrice black. Iniziano a scrivere e a cantare in italiano e questo crea un’empatia più forte con il loro seguito.

Nel 1995 si affidano a un produttore di Bristol, Ben Young, e insieme creano il disco Sempre più vicini. Nel 1997 vanno a Londra e tornano con un album, CRX, dal suono elettronico e scuro. Si fermano, si dividono, aprono un’etichetta e promuovono altri gruppi della scena. Hanno al loro attivo una quindicina di lavori tra album in studio e dal vivo. La loro storia è ricominciata in contemporanea al primo lockdown del 2020 con la produzione del concept album Quarantine Scenario, che racconta con suono e immagini (nel lungometraggio del regista Pepsy Romanoff) lo stato d’animo di una serie di artisti, produttori e performer. Polaris è il loro ultimo disco.

INFO

Prezzi

22 euro (intero)

16 euro (under 30/over 65/gruppi)

11 euro (studenti)

Biglietteria

02 72434208/239

e-mail biglietteria@triennale.org

I biglietti si possono acquistare sui siti https://triennale.org e https://www.vivaticket.com/it/biglietto/casino-royale-venaus-quintet-road-to-polaris/175686 oppure presso i punti vendita Vivaticket e la biglietteria di Triennale Milano.

Nei giorni di programmazione la biglietteria resta aperta fino all’inizio dello spettacolo.

Abbonamenti

FOG 1+1=3

Acquista i biglietti per due spettacoli e ricevi in omaggio un biglietto per un terzo spettacolo a scelta.

44 euro: intero

34 euro: ridotto under 30 / over 65

24 euro: ridotto studenti

FOG Seven

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 7 spettacoli a scelta.

94 euro: intero

77 euro: ridotto under 30 / over 65

50 euro: ridotto studenti

FOG Ten

L’abbonamento consente di acquistare il biglietto per 10 spettacoli a scelta.

120 euro: intero

100 euro: ridotto under 30 / over 65

80 euro: ridotto studenti

PROMOZIONI

Spettacolo + mostra in Triennale Milano

Acquistando un biglietto per uno degli spettacoli inseriti nel programma della stagione hai diritto all’ingresso ridotto per le mostre in Triennale Milano e viceversa. Promozione valida entro 30 giorni dall’acquisto del biglietto e applicabile ai titoli d’ingresso delle singole mostre.

CONVENZIONI

Per conoscere tutte le convenzioni attive per la stagione teatrale di Triennale Milano, visita il sito https://triennale.org

Triennale Milano Teatro è convenzionato con LEDHA e applica tariffe ridotte a persone con disabilità. È anche convenzionato con 18app e Carta del Docente.