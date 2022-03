In famiglia 2022 offre, dal 26 marzo al 28 maggio, 6 appuntamenti all’interno della programmazione del Teatro Regio particolarmente adatti alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, a condizioni di biglietteria eccezionalmente favorevoli.

Una serie di occasioni da non perdere per trascorrere in teatro e in famiglia, momenti lieti e indimenticabili nel magico mondo del teatro musicale.

I biglietti sono in vendita da sabato 12 marzo, online e in Biglietteria.