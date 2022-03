”Inside De Andrè” al Teatro Civico 14

Al Teatro Civico 14, Caserta, sabato 26 marzo alle 20:00 va in scena l’appuntamento annuale Inside, progetto ideato da Paky Di Mio e Luigi Iacono, che quest’anno è dedicato a Fabrizio De André.

Giunto alla sua decima edizione, Inside è un appuntamento stagionale durante il quale gli artisti coinvolti rendono omaggio, con nuove chiavi di interpretazione, a una band o un artista che ha segnato la storia della musica. Quest’anno il consueto appuntamento è tutto dedicato al Faber nazionale.

Come sarebbe stata la musica dei Nirvana se la band avesse suonato musica elettronica? E se i Cure fossero nati dalle radici della musica popolare campana? E se i Doors fossero nati a Bristol e David Bowie avesse avuto una fissa per il post-rock? E se tutti questi artisti non avessero scelto la musica come forma di espressione, ma la pittura, il teatro, la fotografia, la danza? Questo è il principio fondante dell’Inside.

”Come accaduto per alcune delle passate edizioni, la scelta dell’artista da dissacrare non è stata fatta pensando solo alla grandezza dell’opera artistica. Come accaduto per the Cure, Bowie, Battiato e Pino Daniele, quest’anno omaggeremo De Andrè per l’amore smisurato che proviamo nei confronti delle sue parole e della sua musica.” (Paky Di Maio)

L’opera della figura iconica a cui è dedicato l’Inside di quest’anno sarà declinata e rivisitata da più artisti, ognuno attraverso la propria arte. Sul palco ci sarà la musica di AcusticaCaustica e Ciro Scognamiglio, YKAP con Ilaria Delli Paoli, Malevera, Gianluca Vanità, le Papin. Ci saranno Roberta De Rosa con la sua danza, le foto di Sergio Siano, le opere di Naf-MK, ResliTale, Zentwo, Valeria Giordano, MaPe, BlowUp Factory, Sabina Russo. Inoltre, la mostra ospiterà un racconto di Rosanna Gaddi e un’installazione del collettivo Amatelab. Il viaggio nella musica del grande Faber sarà accompagnato dalla voce di Antimo Navarra per “Radio Inside” curata dal Teatro Civico14.

