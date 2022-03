Al Teatro Sociale di Camogli torna il format dell’aperitivo in cabaret

“Stonato!” è lo spettacolo in scena venerdì 11 marzo alle 19:30 sul palco del teatro camoglino. Genovese e musicista di formazione, Andrea Di Marco è dalla metà degli anni Novanta una presenza fissa nelle più popolari trasmissioni tv di cabaret.

È Andrea di Marco, con il suo spettacolo tra divertimento e musica “Stonato!”, il protagonista del ritorno al Teatro Sociale di Camogli dell’amato format originario dell’Aperitivo in cabaret delle ore 19:30 (anziché alle 21:00), in cui si ripristina la fortunata iniziativa degli aperitivi serviti nei palchi. L’appuntamento è per venerdì 11 marzo, appunto alle 19:30.

Il comico Andrea Di Marco presenta il suo “Stonato!” così: “Monologhi e canzoni senza prendere fiato. Durante una canzone in uno spettacolo a Reggio Emilia, nel pieno della concentrazione e del trasporto emotivo – avevo anche gli occhi chiusi – uno spettatore mi grida “Stonato!”. In quel momento il mondo per me si ferma ed esiste solo lui. Mi passa davanti tutta la vita, e lui. Ho continuato lo spettacolo con il pilota automatico ma ogni mia sinapsi era a pensare a quella parola così diretta, così cruda. Ricordo, sono morto in un momento (questa non è mia)”.

“Stonato!” è lo spettacolo che fa dell’aggettivo un complimento. I cliché sociali, gli stereotipi, i luoghi comuni sono una sorta di spartito sempre intonato su una sola musica, la solita, trita e ritrita. Stonare rispetto a quello spartito ha una funzione liberatoria e catartica, così in “Stonato!” vanno in scena monologhi e canzoni che sono la ricerca del comportamento e del pensiero che sgretola la solidità dei cliché: quali sono le virtù e i vezzi della mia generazione? E di quelle più giovani, dei 30enni, dei teenagers?

Andrea Di Marco è un comico, musicista, attore e autore genovese, volto di Zelig, Colorado, Mai dire Martedì, Ciro il figlio di Target, Comedy Central e Quelli che il calcio. Membro del collettivo Bruciabaracche, Di Marco è attivissimo sul web: è il volto e fondatore del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito diventato subito virale sui social e ancora ora molto seguito.

Con lo spettacolo di Andrea Di Marco, il Teatro Sociale Camogli ripristina la fortunata iniziativa degli aperitivi serviti nei palchi con una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto. Il decreto Covid dello scorso 7 gennaio permette infatti di tornare a consumare cibi e bevande all’interno di cinema e teatri a partire dal 10 marzo 2022. In virtù di ciò, il Teatro Sociale Camogli ha potuto anticipare il ripristino dell’iniziativa degli “Aperitivi in musica” e degli “Aperitivi in cabaret”. L’orario di tutti gli Aperitivi del mese di marzo torna dunque quello originario delle 19:30 (inizialmente previsto solo dopo il 31 marzo 2022).

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un'ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all'Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram: https://www.facebook.com/teatrosocialecamogli/

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it