Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Andy Hunter meets Riccardo Fassi Trio feat. Paolino Dalla Porta e Massimo Manzi

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdì 4 e sabato 5 marzo, Andy Hunter meets Riccardo Fassi Trio feat. Paolino Dalla Porta e Massimo Manzi. L’incontro tra lo straordinario trombonista americano Andy Hunter tra i più importanti della nuova scena newyorkese e il vulcanico pianista, compositore Riccardo Fassi avviene al Festival di Villa Celimontana nel 2007 ,poi in seguito a New York nel 2009 i 2 musicisti registrano con Alex Sipiagin, Gary Smulyan , Dave Binney , Antonio Sanchez e Essiet Essiet il bellissimo cd “ Riccardo Fassi New York Pocket Orchestra “ Sitting In A Song “. Negli anni successivi Andy Hunter inizia a suonare con Riccardo Fassi Trio con i formidabili Paolino Dalla Porta Massimo Manzi. Il gruppo suona composizioni originali di Riccardo Fassi, Paolino Dalla Porta, più alcune straordinarie composizioni del grande compositore pianista Herbie Nichols dandone una interpretazione appassionata,ed aperta a soluzioni innovative,ma sempre partendo dalle tracce fornite dal maestro. Musica armonicamente originale ed innovativa,melodie seducenti,strutture ritmicamente ricche di soluzioni personali e con un continuo gioco responsoriale tra piano e batteria,memore delle più antiche tradizione della musica nera.Un progetto entusiasmante per un grande gruppo!!! Andy Hunter è uno dei più forti trombonisti della scena newyorkese, e ha collaborato per anni con Dave Holland Big Band, Mingus Big Band, Richard Bona Group, Toshiko Akiyoshi – Lew Tabakin Orchestra, Snarky Puppy, Bob Mintzer Big Band, Orrin Evans Captain Black Big Band, Hector Martignon Banda Grande e molti altri grandi artisti internazionali della musica latina e afrocubana come Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa , Tito Nieves e molti altri. Negli ultimi anni Andy si è trasferito a Colonia – Germania,dove collabora stabilmente con la formidabile WDR Big Band della Radio di Colonia .In questa orchestra ANDY ha suonato con Vince Mendoza, Randy Brecker, Ron Carter, Billy Hart e tanti grandi del jazz contemporaneo. Andy Hunter è un virtuoso dallo stile travolgente e generoso. Un solista dalle incredibili qualità, con una creatività e una carica unica! Riccardo Fassi e’ uno dei piu’ interessanti pianisti-tastieristi-compositori del jazz italiano. Vincitore dei Jazzit Awards 2017, 2018 , 2019 classificandosi al 1° posto nella categoria “Tastiere” . Riccardo opera da anni in varie formazioni; con la Tankio Band ( la sua orchestra di 10 elementi piu’ volte votata tra le migliori formazioni del jazz italiano nel referendum annuale indetto dalla rivista Musica Jazz), e ha suonato con Steve Lacy, Gary Smulyan ( con cui lavora dal 1990 e ha inciso 3 cd tra cui il bellissimo N.Y. Pocket Orchestra del 2010),Kenny Wheleer,Gunther Schuller,Adam Nussbaum,Bill Elgart,Tim Berne,Butch Morris, Jim Rotondi, Jesse Davis, Ray Anderson,Dave Binney,Enrico Rava,Roswell Rudd,Marvin Smitty Smith,Billy Cobham….e molti altri.Recentemente sono usciti 2 nuovi cd:I’originale progetto della Tankio Band su Frank Zappa e il nuovo bel quartetto con Alex Sipiagin “Portrait Of Interiors Landscapes”. Riccardo Fassi è Direttore del Dipartimento di Jazz al Conservatorio di Firenze.Ha suonato in Usa , Argentina, Perù, Francia, Germania,Croazia, Svizzera, Slovenia, Spagna, Marocco, Gabon.Paolino Dalla Porta e Massimo Manzi formano una sezione ritmica di grande flessibilità e fantasia. Hanno suonato con Pat Metheny, Dave Liebman, Lee Konitz, Oregon, Sam Rivers,Enrico Rava , Jim Rotondi e tanti grandi musicisti internazionali. Da molti anni collaborano insieme a Riccardo Fassi in questo speciale trio che ha suonato e inciso con il leggendario Roswell Rudd. In seguito il trio ha collaborato con Don Byron, Steven Bernstein, Josh Roseman, Jesse Davis, e recentemente col fantastico Ady Hunter col quale il trio ha raggiunto una speciale alchimia che rende ogni concerto del gruppo unico e speciale. Un concerto da non perdere!!!

