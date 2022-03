Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Stefano Rossini Batuque Percussion

STEFANO ROSSINI BATUQUE PERCUSSION

Stefano Rossini percussioni, direzione

Alberto D’Alfonso flauto e sax

Henry Cook sax e flauto

Judy Puccinelli voce e percussioni

Ippolito Pingitore batteria

Danilo Visco basso

Francesco Pingitore chitarra e voce

Francesca Mancini percussioni

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 3 marzo, Stefano Rossini Batuque Percussion. Un progetto unico, dedicato all’afrobrasilian jazz, attivo da molti anni, fra i piú longevi e conosciuti nel panorama della musica “brasilian jazz” in Italia, ideato e realizzato da uno dei multipercussionisti piú accreditati e qualificati in questo genere. Stefano Rossini esplora questo mondo, con il contributo dei musicisti che fanno parte del gruppo. E’ capace di trasportarci in un’atmosfera spettacolare e straordinaria, con una grande qualitá musicale, in grado di ritagliarsi un prezioso spazio assolutamente originale ed esclusivo. Questo lavoro, che ha ottenuto consensi e riconoscimenti, ha all’attivo 3 CD e nel 2012 é stato premiato come miglior gruppo nella sezione latin rhythms al festival delle Orchestre a Roma. In repertorio brani sopratutto del terzo CD “Batuque Percussion 3” che ha avuto la partecipazione di ospiti di livello internazionale.

