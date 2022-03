”Boston marriage” di David Mamet ad AltaLuceTeatro

BOSTON MARRIAGE

di David Mamet

regia Arturo di Tullio

con Monica Faggiani, Valentina Ferrari e Maria Carolina Nardino

18 e 19 Marzo 2022 ore 20.30

20 Marzo 2022 ore 16.30

AltaLuceTeatro

venerdì e sabato ore 20.30

domenica ore 16.30

Un salotto borghese di fine ‘800.

Anna e Claire si ritrovano dopo una lunga separazione.

Un tempo si sono amate. Ora ciascuna vuole qualcosa dall’altra. Ma i rispettivi desideri sono incompatibili. La guerra è dichiarata e le armi sono le parole. Un gioco al massacro senza esclusione di colpi.

Spettatrice involontaria una giovane cameriera, ingenua e maldestra, ora capro espiatorio ora oggetto del desiderio nella guerra delle due protagoniste.

Donne di carattere che stupiscono e divertono in una commedia tutta al femminile dove il linguaggio diventa il campo minato attraverso il quale la guerra si può solo vincere o perdere.

BIGLIETTI

Biglietto intero 15€

Biglietto ridotto 12€

+ 2€ di tessera associativa

INFO E PRENOTAZIONI:

3487076093

alt@altaluceteatro.com

Per garantire la sicurezza di tutti abbiamo predisposto un protocollo anti-Covid in base alle disposizioni prescritte da Governo, Ministero della Salute e Regione Lombardia. Le seguenti misure sono valide fino a nuove disposizioni:

– Per accedere nell’edificio è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green pass). Dal 6 dicembre 2021 è obbligatorio esibire il “super Green pass”, il certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19;

– All’interno e per tutta la permanenza nell’edificio è obbligatorio indossare una mascherina FFP2 coprendo naso e bocca;

– All’ingresso sono presenti un dispenser munito di soluzione idroalcolica per igienizzare le mani e un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° non è consentito l’accesso;

– Gli spazi vengono igienizzati e sanificati dopo ogni utilizzo, tramite l’erogatore Electric Spray che, con la sua nebulizzazione di gittata 5/7 metri, è in grado di saturare in poco tempo diverse tipologie di ambienti raggiungendo anche pertugi e zone nascoste.