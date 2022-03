”Bruno lo zozzo” al Teatro Puccini di Firenze

Uno spettacolo di Andrea Bruni e Simone Frasca

con Chiara Barcaroli, Andrea Bruni, Alessandro Bindi, Alessia De Rosa, Francesco Renzoni, Veronica Natali

voci off Gaia Nanni

regia Andrea Bruni

musiche originali Massimo Iuliani

disegni originali proiezioni Simone Frasca

costumi Sabrina Vanni

Lo spettacolo nasce da una serie di libri scritta e illustrata da Simone Frasca e molto amata dai bambini: quella che racconta le avventure di Bruno lo Zozzo, un bambino fantasioso ma poco amante della doccia, e del suo amico invisibile, il maiale Giovanni. Il testo teatrale è stato scritto da Andrea Bruni con il contributo dello stesso Frasca, autore fra l’altro delle scenografie che vengono proiettate durante lo spettacolo. Completano la messa in scena le musiche originali di Massimo Iuliani ed i costumi di Sabrina Vanni.

Filo narrativo dello spettacolo è l’alternarsi delle avventure di due personaggi, che, come si scoprirà soltanto alla fine, sono in realtà le due anime della stessa persona. Bruno Pulitino è un professore di igiene e pulizia che vuole insegnare ai bambini a tenere pulito il mondo. Bruno lo Zozzo è un bambino che ama sporcarsi, mangiare e giocare: il suo mondo, ricco di immaginazione, è abitato da mostri eccezionali e amici immaginari tra cui il fido amico Giovanni, un maiale intelligente e simpatico.

Crescere per Bruno lo Zozzo ha significato rendersi conto della confusione e dello sporco che lo circondava, ma anche separarsi dal suo mondo immaginativo, fino a dimenticarsi di Giovanni. Ora che è diventato Bruno Pulitino, è così concentrato nel tenere tutto pulito e ordinato che ha messo in secondo piano la spontaneità e la gioia per il vivere. Ma il suo amico invisibile non può stare a guardare: così, come molti anni prima è arrivato per salvare Bruno dalle sue paure, ora il maialino Giovanni torna per conciliare Bruno adulto con Bruno bambino e salvare entrambi. Crolla così la divisione tra i due mondi, l’adulto entra nel mondo del bambino, si incontrano, rivivono le avventure più belle e finalmente capiscono: la vita “pulitina” di Bruno adulto è solo un modo per non accettare la propria natura. È tempo di guardarsi allo specchio e vedere oltre. È tempo di toccare la propria essenza ed accoglierla, come una danza di rinascita, la danza della vita.

Sinossi

Bruno Pulitino è un professore di igiene e pulizia, che si presenta in teatro per fare una lezione ai bambini su come ci si lava. Porta con sé un marchingegno di sua invenzione, il “Trovazozzi”: è con questa invenzione che scova la sporcizia nel mondo. Quando sente suonare l’allarme, Bruno Pulitino scende tra il pubblico del teatro per trovare chi è sporco. Ma il “Trovazozzi” si danneggia e cercando di ripararlo Bruno Pulitino prende la scossa e sviene. Durante il sonno di Pulitino si animano le divertenti avventure di Bruno lo Zozzo, un bambino che ama sporcarsi, mangiare e giocare, con i suoi amici reali (Irene e Daniele) ma anche con quelli immaginari; tra tutti, il suo più fidato amico è Giovanni, un maialino saggio e simpatico. Altri amici immaginari e buffi mostri accompagnano le avventure di Bruno e Giovanni. Questa alternanza tra Bruno Pulitino e Bruno lo Zozzo continua per tutto lo spettacolo, fino a quando l’adulto e il bambino si incontrano, e si riconoscono come due parti della stessa anima.

età consigliata dai 3 ai 10 anni // durata 60 minuti

INFO

Biglietti: posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41 50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini