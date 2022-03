”Con tanto amore, Mario” al Fabbrichino

Da giovedì 24 a domenica 27 marzo al Teatro Fabbrichino Paola Tintinelli (fondatrice e anima della Compagnia milanese Astorri-Tintinelli) presenta CON TANTO AMORE, MARIO, un surreale assolo per corpo, gesti, sguardi e oggetti (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Si tratta di uno spettacolo tragicomico, muto e in bianco e nero, un’allegoria della vita in cui Paola Tintinelli racconta con straordinaria potenza espressiva e poetica il sentimento di disperata e inerme estraneità che il protagonista Mario prova davanti al mondo e alle ineluttabili perturbazioni che la vita esterna e interiore gli riserva.

È il racconto dell’agghiacciante monotonia della vita di un ex postino, uno qualunque, dei suoi sacrifici, il suo lavoro, i suoi desideri, la sua continua ricerca di un senso di appartenenza, la sua solitudine, il suo funerale.

Sulla scena campeggia un armadietto di ferro da postino che contiene gli oggetti che accompagnano la routine di questo essere poetico, la sua vita piena di cose, sguardi, suoni e gesti ma vuota di relazioni con gli altri.

«Mario è un personaggio che mi accompagna da molti anni – afferma la Tintinelli. Mario è un nome comune per un uomo comune: è un ex postino senza età che vive il momento finale della vita, o forse dà fine ad una “vita” per ricominciarne un’altra nuova. Il titolo richiama una canzone di Mario Abbate, utilizzata nello spettacolo insieme alla canzone Mario di Enzo Jannacci (di cui amo la poesia) e una radio che trasmette previsioni del tempo. In fondo non lo definirei spettacolo, è come un block notes, sono annotazioni di problemi brucianti, di idee, scoperte, invenzioni, progetti, concezioni, partiture, materiali».

Attorno allo spettacolo, sabato 26 marzo ore 16.30 presso The Loom (via Tommaso Cortesi 20, Prato ), nell’ambito di PARLA CON LORO (progetto Stoom – l’arte torna libera, realizzato da The Loom Movement Factory e STA, Spazio Teatrale Allincontro) è previsto un incontro con Paola Tintinelli. Ingresso gratuito, per info prenotazioni:spazioteatraleallincontro@gmail.com.

BIGLIETTO

€ 15.00 POSTO UNICO NON NUMERATO

TUTTE LE INFO SU www.metastasio.it