”Beauty in the Beauty”: dopo Expo Dubai arriva nelle Marche l’esperienza immersiva

Dal 26 marzo il progetto Beauty in the Beauty, che ha visto il suo debutto a EXPO Dubai nell’ambito di Marche/Land of Excellence – Settimana delle Marche, inaugura l’Itinerario dell’Anima, una staffetta di tre appuntamenti nei borghi Corinaldo, Offida e Arcevia, per accendere i riflettori sull’artigianato artistico e culturale di una regione naturalmente vocata alla bellezza, mescolando Arte, Bellezza, Artigianato e Multimedia.

Nei tre appuntamenti – 26 marzo a Corinaldo, 9 aprile ad Arcevia, 30 aprile ad Offida – la bellezza sarà protagonista dell’innovativo progetto esperienziale che trae dalle tradizioni del territorio nuova linfa vitale,indicando la via per una nuova modalità di promozione del territorio, in un crocevia fra passato e futuro.

Beauty in the Beauty è un’esperienza immersiva artistica, tra video installazioni e sviluppo dei 5 sensi. La realtà virtuale proiettata attraverso il docufilm narrativo e per immagini, girato nei borghi di Corinaldo, Offida e Arcevia, verrà accompagnata dalla sperimentazione sensoriale delle stesse esperienze ed eccellenze presentate, unendo i sapori alla percezione tattile, passando per gli odori e la visione del corpo danzante dei performer.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty mette in rete i tre borghi e progetti specifici per rappresentare il territorio: il Mays 8 file di Arcevia, riportato in vita grazie a una ricerca in campo agricolo che ha consentito di ripristinare la coltivazione dell’antica varietà, diffondendone i pregi alimentari e salutari, valorizzando attraverso l’innovazione la biodiversità agraria delle Marche; la tradizione del Tombolo di Offida, patria del merletto dal XV secolo e tutt’oggi custode di una tradizione secolare; l’originale Archeodanza di Corinaldo che abita luoghi e paesaggi grazie a E.sperimenti Dance Company, che ha fatto del borgo un unicum nel centro Italia e vera e propria Città Palcoscenico.

La serata del 26 marzo a Corinaldo apre questo mini circuito ed illumina gli artisti, nel connubio magico con l’artigianalità preziosa di questa regione, prevedendo la visione del video immersivo Beauty in the Beauty, realizzato a cura della Viktory Media di Valerio Polverari, preceduto da un interessante making off del Progetto e seguito da un breve talk moderato dal Dr. Paolo Pirani; presenti le Amministrazioni Comunali dei tre Borghi. A seguire la coinvolgente presenza della Compagnia E.sperimenti Dance Company con lo spettacolo 50’50MQ di Federica Galimberti, coreografa della compagnia e del video.

A ideare Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal in un’esperienza immersiva è GDO (Gruppo Danza Oggi), nato nel 1974 e sostenuto dal 1984 dal Ministero dei Beni Culturali. Il Gruppo Danza Oggi guidato da Patrizia Salvatori in una innata vocazione internazionale, dal 1987 si apre all’internazionalizzazione con intraprendenza e competenza per esportare il proprio made in Italy culturale. Finlandia, Germania, Svizzera, Malta, Egitto, Grecia, Cipro, Portogallo, ma anche Corea del Sud quale prima formazione italiana ad essere invitata dal Chung Mu Art Center o in Egitto per inaugurare un nuovo teatro: sono questi i primi passi internazionali di GDO.

Nel 2012 è scelto per rappresentare l’Italia all’EXPO 2012 di Yeosu nella cerimonia di passaggio dalla Corea del Sud a Milano 2015 con una creazione di Federica Galimberti presentata alle delegazioni diplomatiche di tutto il mondo. Dal 2013 sceglie Corinaldo come sede artistica, ponte naturale tra tradizione e innovazione, dove anima e interpreta i luoghi con eventi e manifestazioni grazie alla particolare qualità dei suoi artisti – artigiani del corpo e delle emozioni – che costituiscono la compagnia E.sperimenti Dance Company. Dal 2014 con essa è presente nel mercato asiatico, Thailandia/Indonesia/Cina e negli Stati Uniti.

Nel 2016-17 è invitata in Cina a Beijing e Shanghai con la produzione HOPERA- arie celebri italiane – con il patrocinio della Regione Marche e il sostegno del MAECI, poi anche ad Hong Kong e Kuala Lumpur, ed ancora nel 2019 con residenze e spettacoli in sei Capitali Manila, Jakarta, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur, grazie al sostegno di Maeci, Mibact, Ambasciate, IIC, Regione Emilia Romagna.