Concerto “Vola”. Raccolta fondi per i musicisti ucraini

Venerdì 25 marzo alle ore 20 il Teatro Bello di Milano e il gruppo di musicisti milanesi OperAperta organizzeranno un concerto per raccogliere fondi a favore della Filarmonica di Rivne in Ucraina.

Giovani musicisti di origine ucraina, russa, italiana, maltese, tedesca, giapponese e taiwanese residenti a Milano, si sono uniti per portare il loro messaggio di pace al popolo ucraino. Canteranno e suoneranno brani del repertorio ucraino: canzoni popolari, brani classici e musica leggera.

Dal 1939 la Filarmonica riempie le sue sale di musica, è da sempre un rifugio per artisti e dal 23 febbraio 2022 lo è diventato per le vittime della guerra. Accoglie infatti rifugiati che arrivano dalle altre parti del Paese e il seminterrato è utilizzato come bunker antiaereo per i cittadini di Rivne.

I musicisti di Rivne mantengono alto il morale del popolo ucraino con la loro musica. Ma non solo: gli artisti cucinano per profughi, volontari e militari, inoltre preparano la cantina della filarmonica per i bombardamenti e la città per l’assedio.

Per esprimere solidarietà diversi musicisti di Milano si sono uniti per creare uno spettacolo in cui saranno eseguiti brani della tradizione ucraina. La serata musicale si pone l’obiettivo di fare conoscere al pubblico milanese una parte della cultura ucraina.

Così come i musicisti ucraini cantano e suonano in questo periodo anche i giovani artisti milanesi esprimono la loro vicinanza con ciò che sanno fare meglio: suonare e cantare.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dei colleghi musicisti ucraini, i quali potranno trovare una sistemazione ai rifugiati, dare loro da mangiare e procurare medicinali e beni di prima necessità.

Musicisti e organizzatori non prenderanno il cachet per questo spettacolo, infatti tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Filarmonica di Rivne.

Ingresso – 15 €, biglietti sono disponibili su Eventbrite: bit.ly/vola-ucraina

TEATRO BELLO

VIA SAN CRISTOFORO, 1

MILANO