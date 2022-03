Danilo Sacco ospite a ”Storie di Musica” racconta la sua carriera con i Nomadi

Online sul canale YouTube

Arriva la nuova puntata di “Storie di musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 11 marzo, dove si parlerà della carriera di Danilo Sacco insieme ai Nomadi. Danilo Sacco, successore di Augusto Daolio scomparso nell’ottobre del 1992, è ospite della puntata e racconta tra le altre cose che ad affiancarlo, come seconda voce nel gruppo, in un primo momento ci fu Francesco Gualerzi e poi, a partire dal 1998, Massimo Vecchi. Il primo album pubblicato con la nuova formazione della band “La settima onda” – uscito nel 1994 – raggiunse il disco di platino. Dopo la pausa forzata a causa di un intervento nel 2009, alle soglie del 2012 Danilo lasciò la band per intraprendere la carriera da solista.

Nelle puntate delle prime due stagioni, come in quelle della terza, protagonista la musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

