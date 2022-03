”Petrolio. Una storia a colori” al teatro fACTORy32

Dopo quasi due anni di sospensione dovuta alla pandemia, PETROLIO. Una Storia A Colori – spettacolo d’esordio alla scrittura per Beatrice Gattai, diretto da Alessio Di Clemente e prodotto da PaT – Passi Teatrali – torna finalmente in scena, protagonista di una piccola tournée teatrale che, dopo il fortunato incipit romano, arriva per la prima volta in assoluto a Milano, al teatro fACTORy32.

Sul palco, Beatrice Gattai, Alessio Di Clemente e Francesco Centorame (già interprete sul piccolo e grande schermo della serie cult SKAM Italia e del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino) vestiranno i panni dei tre personaggi protagonisti del testo, finalista alla 27° edizione del Premio Hystrio.

Tre esseri umani che portano con sé altrettante esistenze, legate a doppio filo a tre interrogativi morali molto discussi del nostro presente: i disabili hanno diritto a una figura per l’assistenza sessuale? L’utero in affitto è una scelta eticamente corretta? La prostituzione va legalizzata?

Petrolio. Una Storia a Colori racconta tre storie di cambiamento, componendo una storia d’amore che parla soprattutto di evoluzione. È un intenso frammento di vita che suggerisce cosa può accadere a un essere umano quando oltrepassa la “linea del fuoco”, in quei passaggi stretti dell’esistenza che possono distruggerlo in un attimo o portarlo a evolversi.

Una donna priva di affetti, un uomo alle prese con i titoli di coda della propria relazione, un ragazzo alla ricerca della normalità del proprio desiderio pur scontrandosi e provocandosi l’un l’altro, raccontano una storia che custodisce bellezza. Perché alla fine, dietro la collina dell’integrità umana, splende sempre il sole.

“In ‘Petrolio. Una Storia A Colori’ la lettura di una storia d’amore non romantica mi ha consentito di lavorare sui tre interpreti obbligandoli a procedere per archetipi”, annota il regista e interprete Alessio Di Clemente. “La provocazione continua dell’altro all’interno del ring, o meglio della gabbia, in cui si svolge l’azione, è il propellente di ognuno dei tre nella ricerca del compiersi del proprio obiettivo. Ma mentre la giovane donna ha già̀ scavalcato la ‘linea del fuoco’ e vede con chiarezza, responsabilità̀ e consapevolezza tutto il proprio campo d’azione, l’uomo è impantanato nella sua mediocrità̀ e insegue solo il fantasma del proprio ego, il ragazzo invece cerca puramente di soddisfare le proprie necessità naturali”.

Un confronto teso, un duello disputato in un luogo a perdere nella vita dei tre esseri umani. Che non conosce vincitori, a parte l’integrità̀ della persona. Integrità̀ che non protegge, ma che è senz’altro consolatoria.

PETROLIO. UNA STORIA A COLORI

MILANO (dal 25 marzo al 27 marzo 2022)

fACTORy32 – Via Giacomo Watt, 32, Milano

Biglietti: Intero 17€, Ridotto under25 13€, Prima fila 19€ (6 posti disponibili)

+1€ Tessera Associativa

Orari: venerdì 25 marzo, sabato 26 marzo ore 20.30 – domenica 27 marzo ore 16

Per informazioni e prenotazioni: email prenotazioni@passiteatrali.org

Per acquistare i biglietti: https://linktr.ee/passiteatrali

VENEZIA (12 Aprile 2022)

Teatro a l’Avogaria – Dorsoduro 1617, Venezia

Per informazioni e prenotazioni: telefono 335 372889, email avogaria@gmail.com

BIOGRAFIE:

Beatrice Gattai Si è formata al Michael Rodgers Acting Studio di Milano, ha lavorato a teatro e su set televisivi e cinematografici. Ha debuttato nel 1997 al Piccolo Teatro di Milano ne “La Bambola Abbandonata” regia di Giorgio Strehler. Nel 2017 è stata in tournée come protagonista femminile nello spettacolo di successo “L’ispettore Drake E Il Delitto Perfetto” regia di Sergio Assisi. In tv ha preso parte alla fiction Rai “Il Paradiso Delle Signore” regia di Monica Vullo e al film tv “Nozze Romane” regia di Olaf Kreinsen. È protagonista femminile in “A Mors” regia di Mauro Cartapani. “Petrolio. Una Storia A Colori” segna il suo esordio da drammaturga. Il testo, finalista della 27° edizione del Premio Hystrio scritture di scena, ha riscontrato particolare successo di pubblico e critica.

Alessio di Clemente si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e dopo aver partecipato a più di cinquanta spettacoli teatrali, comprese tournée in Austria, Scozia e Svizzera e a più di trenta tra film tv, cinema e serial televisivi viene chiamato a insegnare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma al corso per attori tenuto da Giancarlo Giannini per quattro anni e per un biennio al medesimo corso al Centro Sperimentale di Cinematografia nella sede di Milano. Membro dell’Actor’s Center di Michael Margotta (Strasberg Studio-New York), è Direttore Artistico della Scuola di Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara, e del Centro di Preformazione attoriale di Firenze.

Francesco Centorame è tra i protagonisti della serie evento “SKAM Italia”, prodotta prima da Tim Vision e ora da Netflix (al primo posto nella classifica del Corriere “Migliori serie tv 2018” e al sesto posto nella classifica Rolling Stone “Migliori serie tv italiane 2018”). Ha debuttato sul grande schermo tra i giovani protagonisti del film di Gabriele Muccino “Gli Anni Più Belli”.