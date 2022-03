Edizioni Curci a ”Bologna Children’s Book Fair”

Si è conclusa ieri (24 marzo 2022) Bologna Children’s Book Fair, di nuovo in presenza dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia. Alla 59^ edizione della prestigiosa Fiera del libro per ragazzi, Edizioni Curci era presente con la collana Curci Young che si è confermata un punto di riferimento nel mondo dell’editoria musicale per l’infanzia. Molte le novità del catalogo e gli eventi in programma: presentazioni, incontri con gli autori e la tavola rotonda “Abbracci di suoni”.

Durante l’incontro organizzato dall’Associazione Librai Italiani sono state molto apprezzate le presentazioni di volumi freschi di stampa o in uscita quali: Zoo Party; Abbracci di suoni; Concertosa. Il Fantaregno della Musica; Come una stella; Io sono Giuseppe Verdi; Francesco Micheli racconta Il Lago dei Cigni di Pyotr Ilyich Ciajkovskij con la Filarmonica della Scala; Don Pasquale-“Magia dell’Opera – Alla scoperta del melodramma”; Una giornata in musica per piccole mani; Accordo Perfetto (coedizione Accademia Nazionale di Santa Cecilia).

Allo stand l’afflusso è stato costante e vivace, particolarmente in occasione degli incontri e firmacopie con gli autori e gli illustratori: Janna Carioli, Gabriele Clima, Lorenzo Tozzi, Vincenzo Stera, Francesca Bottone e Alessandra Auditore, Chiara Di Vivona, Reno Brandoni, Sara Culzoni, Vanni Masala, Emanuela Bussolati, Maria Cannata, Alessandra Lazzarin, Cristina Portolano.

Da segnalare, inoltre, la folta e attenta partecipazione alla tavola rotonda Abbracci di suoni. Ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme che ha avuto come relatori Franco Fornaroli (Dir. Biblioteca di Melegnano, Vice Presidente IBBY Italia), Maria Teresa Nardi (Ref. Nati per la Musica e libraia), Susanna Soncin (bibliotecaria esperta di libri e musica, che ha moderato l’incontro), Milena Tancredi (Resp. Biblioteca sez. ragazzi di Foggia), Maria Cannata (autrice di Abbracci di suoni), Laura Moro (Direttore editoriale di Edizioni Curci) e Cinzia Di Dio La Leggia (Editor di Edizioni Curci).

Laura Moro, Direttore editoriale musica classica Edizioni Curci ha dichiarato: «Viviamo un periodo molto difficile, ma la fiera del libro per ragazzi di Bologna è stata l’occasione per provare a guardare al futuro con maggior fiducia. Sono contenta dell’attenzione che hanno ricevuto le nostre proposte editoriali, gli incontri con gli autori e la tavola rotonda Abbracci di suoni. L’obiettivo che ispira da sempre il nostro lavoro è aiutare i bambini a cogliere il grande messaggio della musica che ha il potere di unire le persone in un linguaggio universale».