“Equilibri sopra la follia” di Caterina Calvino Prina

Continua l’impegno di Accademia Ucraina di Balletto di Milano per il sostegno dei rifugiati dell’Ucraina.

Sta per debuttare, infatti, Equilibri sopra la follia, una commedia musicale totalmente inedita, ideata da Caterina Calvino Prina, il cui ricavato, al netto delle spese per la realizzazione e messa in scena, andrà ai ragazzi e alle loro famiglie, che sono scappati dalla guerra e sono stati ospitati a Milano.

I giovani, di età varia, tutti allievi danzatori della scuola statale di balletto di Kiev – ma anche un’insegnante ucraina -, hanno ricevuto accoglienza da parte delle famiglie degli alunni italiani e in alcune strutture adiacenti, e sono inseriti gratuitamente nei vari corsi di danza, tenuti da professori russi, ucraini, moldavi, bielorussi e italiani.

Lo spettacolo Equilibri sopra la follia sarà dunque l’occasione per il pubblico di sorridere, anche in questo momento di crisi internazionale, e di fare anche del bene assistendo ad una commedia musicale totalmente inedita, ideata dalla Direttrice di AUB, che curerà anche le coreografie e la regia, e che mette in scena, in maniera assolutamente comica, ma intelligente, il tema della vita di coppia.

La nuova commedia musicale sarà in scena all’EcoTeatro, sensibile ad eventi come questo, nei giorni 8 e 9 aprile 2022, alle 20.45.

“Indagare l’amore in epoca post pandemia – dice l’autrice – vuol dire andare a mettere in scena tutti gli aspetti della vita a due, da quelli più romantici a quelli tragicomici. Dare al pubblico un nuovo spettacolo leggero e divertente, ma che unisca recitazione, canto e danza di altissimo livello, è un modo per far sorridere in un momento di grande crisi mondiale”.

Lo spettacolo, scritto a quattro mani da Caterina Calvino Prina e Alessio Ruaro, alternerà, come da tradizione della commedia musicale, canto, recitazione e danza.

Le musiche saranno delle hit della canzone italiana, da La Notte, la Cura, a Zitti e Buoni, Pedro e la Vasca, riarrangiate dal Maestro Giacomo Buccheri, e si alterneranno alla prosa e a momenti coreografici di grande appeal.

I numeri danzati saranno interpretati dai danzatori professionisti della Kei Ballet Company Milano.

“Dirigendo l’Accademia Ucraina di Balletto, non potevo esimermi da inserire la danza di alto livello che ovviamente non sarà solo quella classica, ma vedrà in scena il modern, l’hip-hop, il contemporaneo ed anche un assaggio di tango argentino”.

Protagonisti, Laura Offen ed Alessio Ruaro, che, recitando e cantando, metteranno in scena situazioni della vita quotidiana, in cui ogni persona del pubblico potrà riconoscersi.

Si ride molto, ma si pensa altrettanto, assistendo ad una nuova commedia musicale inedita e tutta italiana, che non mancherà di lasciare il segno per la qualità della sua realizzazione.

“E vissero tutti felici e contenti. Ma sicuri sicuri? E il figlio da portare a calcio? Le bollette da pagare? Il capo che ti chiede gli straordinari il venerdì sera? In tutta questa follia, la vita di coppia è come un funambolo, basta una minima disattenzione o un lieve folata di vento che si precipita in una disastrosa caduta libera. Ma forse se condiamo il tutto con i più grandi successi della musica italiana, tanto tragico non lo sarà. Mi sa che lo scoprirete solo venendoci a vedere”. (Alessio Ruaro)

Sceneggiatura di

Alessio Ruaro e Caterina Calvino Prina

Coreografie di Caterina Calvino Prina, Ariel Romero Koch

Arrangiamenti e direzione Musicale di Giacomo Buccheri

Prodotto da AUB

BIO CATERINA CALVINO PRINA

Ballerina e docente, formatasi conseguendo tutti i diplomi dell’Accademia di Kiev diretta da Alvina Kalchenko e frequentando i corsi Universitari dell’Accademia di metodica Vaganova. Studia con Alvina Kalchenko, Alla Nekrasova, Liudmila Volodko e Irina Skripnik specializzandosi nella Metodica Vaganova.

Dal 1999 è rappresentante italiana dell’Accademia di Balletto Ucraina di Kiev e nel 2005 fonda la sede stabile dell’AUB a Milano presso il Teatro delle Erbe divenendone direttrice. Fin dai primi anni organizza eventi di grande rilevanza artistica nei principali teatri di Milano e su tutto il territorio nazionale e in modo particolare Gran Galà a cui partecipano Etoile internazionali provenienti dai maggiori teatri del mondo. Dal 2009 organizza anche tournée in cui vengono presentati i piu importanti balletti del repertorio classico (Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Schiaccianoci e Don Quixote), toccando anche in questo caso teatri illustri come il Teatro Arcimboldi di Milano, il Teatro Verdi di Firenze e numerose altre piazze prestigiose. Nell’organizzazione di queste tournée collabora in modo particolare con il Teatro dell’Opera della Macedonia dando la possibilità agli studenti della Scuola di partecipare a tali eventi a fianco di professionisti di chiara fama.

Come coreografa completa la sua formazione con lo studio della danza moderna e contemporanea di cui è docente all’interno di AUB avendo sviluppato una tecnica e uno stile del tutto personale. Ottiene numerosi premi e riconoscimenti con gli allievi tra cui il prestigioso Premio Internazionale “Danzando senza confini” che si è tenuto a Kiev nell’Aprile del 2004, del 2007 e del 2012. Firma le coreografie di “Carmen” per gli studenti dell’AUB e nel 2011 le vengono affidate le coreografie dell’opera-musical “LA DIVINA COMMEDIA” su musiche di Don Marco Frisina avendo già debuttato inizialmente come coreografa ospite durante la versione colossal della Divina Commedia all’Arena di Verona nel 2010 e affermandosi poi come coreografa ufficiale nell’ottobre del 2011 con la prima internazionale al Grimaldi Forum di Montecarlo a cui fa seguito una tournée in diverse città d’Italia.

Nel 2012 è regista del Gran Galà Angeli sulle punte all’Arena di Verona a cui partecipano tra gli altri Les ballets Trockadero de Montecarlo, Denis e Anastasia Matvienko e altre étoiles internazionali.

Dal 2014 è organizzatrice e produttrice di tutti gli spettacoli degli allievi dell’Accademia che rientrano nella stagione teatrale del Teatro Arcimboldi di Milano.

Nel 2019 cura la trasformazione della compagnia dell’Accademia in AUB COMPAGNIA ITALIANA DI BALLETTO e stringe una partnership con l’Ecoteatro di Milano.

Dal 2020/2021, d’accordo con il Direttore Artistico Gianmario Longoni, porta i corsi di Accademia al Teatro Arcimboldi di Milano, che arricchisce così la sua proposta con la formazione.

Nel 2022, è autrice di Equilibri sopra la follia.

BIO ALESSIO RUARO

Diplomato in Performing Arts presso la Bernstein School of Musical Theater, ha interpreto ruoli come Lucentio nella tournée italiana di KISS ME, KATE!, Samu nell’inedito COUNTDOWN THE MUSICAL scritto da Mauro Simone, Ensemble cover Cosmo Brown/ Cover Il Tenore nella produzione di Stage Entertainment Italia di SINGIN’ IN THE RAIN e altri ancora.

Altra sua passione è scrivere romanzi e sceneggiature, ragion per cui debutta come sceneggiatore con EQUILIBRI SOPRA LA FOLLIA, sua opera prima scritta a quattro mani con Caterina Calvino.

BIO LAURA OFFEN

Nasce a Milano il 30 Aprile 1997.

Si diploma nel giugno 2016 in Danza Classica presso l’Accademia Ucraina Di Balletto di Milano, sotto la Direzione Artistica di Caterina Calvino Prina.

Entra a far parte del Corpo di Ballo della Compagna di St. Petersburg di Andrej Sharaiev e partecipa alle Tornée del 2016.2017 e 2018.

Nel settembre 2018 si iscrive alla M.A.M. – Musical Academy Milano, sotto la Direzione Artistica di Chiara Noschese, dove si diploma come performer nel 2021.

Partecipa come performer (cast aggiunto) nel Musical “Singing in the rain “ stagione 2019-2020 preso il Teatro Nazional di Milano.

Entra a far parte del cast Artistico Easy Show per la stagione estiva 2021 presso Forte Village in Sardegna.

